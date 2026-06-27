Adrián Bedoya, regatista de Ibiza, roza el Top 15 continental en el Europeo Finn de Gdynia

El Club Náutico Ibiza cerró con una destacada actuación su participación en el Campeonato de Europa de la clase Finn, celebrado en Gdynia (Polonia), con tres representantes ibicencos compitiendo entre algunos de los mejores especialistas del continente. Adrián Bedoya fue el mejor clasificado de la entidad al finalizar en una meritoria decimooctava posición de la general, rozando el Top 15 europeo.

Bedoya completó un excelente campeonato y llegó incluso a situarse octavo durante el desarrollo de la competición. Su mejor resultado parcial llegó en la tercera prueba, en la que cruzó la línea de llegada en una destacada duodécima posición, consolidándose entre los regatistas más competitivos de la flota.

También brilló Jordi Tur, que protagonizó una de las grandes remontadas del Europeo. Tras un inicio complicado, el regatista ibicenco reaccionó con fuerza en la quinta manga, donde firmó un magnífico segundo puesto, uno de los mejores parciales de toda la flota. Ese resultado le permitió escalar numerosas posiciones hasta concluir el campeonato en una meritoria vigésimo cuarta plaza.

Alejandro Cardona se tuvo que retirar pese a aspirar a estar entre los mejores

Por su parte, Alejandro Cardona finalizó en el puesto 41 de la clasificación general. El regatista del Club Náutico Ibiza volvió a demostrar su nivel competitivo con una sobresaliente cuarta posición en la tercera manga. Sin embargo, una rotura de material en la última prueba le obligó a retirarse cuando todavía aspiraba a finalizar entre los mejores, alejándole de los puestos de cabeza de la clasificación final.

El título continental fue para el neerlandés Martijn van Muyden, que se proclamó campeón de Europa con 37 puntos. La medalla de plata fue para el francés Valerian Lebrun, mientras que el también neerlandés Peter Peet completó el podio al colgarse el bronce con 42 puntos.

Con estos resultados, los tres representantes del Club Náutico Ibiza cierran una notable participación internacional y confirman el excelente nivel competitivo de la entidad, reforzando la presencia de la vela ibicenca entre la élite europea de la clase Finn.