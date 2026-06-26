El Trasmapi HC Eivissa ya conoce su calendario para la próxima temporada

La Real Federación Española de Balonmano (Rfebm) dio a conocer este jueves el calendario de la División de Honor Plata para la temporada 2026/2027, en la que volverá a competir el Trasmapi HC Eivissa tras firmar un notable sexto puesto el pasado curso en la antesala de la Asobal, la máxima categoría del balonmano nacional. El conjunto que dirige Geno Tilves debutará lejos de casa, visitando al Blendio Sinfín Santander, un histórico del balonmano español que, tras perder la categoría, volverá a partir como uno de los aspirantes al ascenso.

Una semana después llegará el estreno liguero en Sa Blanca Dona, donde los ibicencos recibirán al Agustinos Alicante, cuarto clasificado la pasada temporada y que rozó el ascenso a la Asobal. El conjunto alicantino cayó en la final del play-off ante el Puerto Sagunto (18-17), después de superar con autoridad al San Pablo Burgos en semifinales (23-40). Posteriormente, tampoco pudo lograr el ascenso en la repesca frente al Nava, que se impuso en la eliminatoria a doble partido (41-28 y 25-34).

En la tercera jornada, el Trasmapi HC Eivissa visitará al Benidorm, mientras que en la cuarta recibirá al Caja Rural Zamora. Uno de los grandes condicionantes de la temporada volverán a ser los desplazamientos. El conjunto ibicenco recorrerá más de 16.100 kilómetros a lo largo del campeonato, una cifra que supone un importante desgaste físico y logístico para la plantilla. De hecho, los de Geno Tilves recorrerán una distancia equivalente a casi media vuelta al mundo —la circunferencia terrestre ronda los 40.000 kilómetros—, con desplazamientos que rozarán los 2.000 kilómetros cuando viajen hasta Galicia.

La División de Honor Plata 2026/2027 estará integrada por Trasmapi HC Eivissa, Caja Rural Zamora, San Pablo Burgos, BM Servigroup Benidorm, BM Guadalajara, Agustinos Alicante, Barça Atlètic, Blendio Sinfín Santander, OAR Coruña, Amenábar Zarautz, Club Cisne, BM Contazara Zaragoza, BM Huesca, Anaitasuna, BM Base Oviedo y Dólmenes Antequera.