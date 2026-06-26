Ramiro González, renovado como entrenador de la Peña Deportiva

La SCR Peña Deportiva iniciará la próxima temporada con Ramiro González. El entrenador alicantino sigue frente al proyecto 2026/2027 después de cumplir con creces el objetivo para el que llegó al banquillo de Santa Eulària el pasado 30 de marzo: devolver al club a Segunda RFEF. González asumió las riendas del conjunto peñista en el tramo decisivo de la temporada y, desde su llegada, el equipo ha experimentado una notable evolución tanto en resultados como en rendimiento. En los seis encuentros de liga regular dirigidos por el técnico, la Peña Deportiva firmó un balance de tres victorias, dos empates y una única derrota, asegurando su presencia en el 'play-off' de ascenso como tercer clasificado.

Ya en el play-off, el conjunto de Santa Eulària completó un recorrido impecable. Superó a Constància por 1-1 en la ida y resolviendo 2-1 en Santa Eulària, y ganando al Manacor en los dos partidos disputados en la final autonómica (2-1 y 1-3). El ascenso se materializó frente al conjunto granadino Arenas de Armilla, empatando a uno en tierras andaluzas y logrando una abultada victoria por 5-2 en el último partido en Santa Eulària. En los doce encuentros oficiales dirigidos por Ramiro González, la Peña Deportiva ha sumado siete victorias, cuatro empates y una sola derrota, con un balance goleador de 32 tantos a favor y 13 en contra.

Tras la confirmación de su continuidad, el técnico ha mostrado su satisfacción por seguir liderando el proyecto deportivo de la entidad. “Estoy muy feliz de continuar en un club que conozco tan bien y al que siento como mi casa. El ascenso era el primer objetivo y ahora toca afrontar un reto aún más exigente con la misma ilusión, humildad y ganas de trabajar que nos han traído hasta aquí. Queremos dar continuidad a muchas de las cosas que hemos construido en estos meses y seguir creciendo como equipo. Sabemos que la Segunda RFEF es una categoría muy competitiva, con rivales de nivel y presupuestos mucho mayores que el nuestro, pero nosotros tenemos claro que el objetivo es competir desde el primer día y conseguir la permanencia para seguir construyendo el futuro de este club.”

Por su parte, la presidenta, Ana María Mateu, ha destacado la importancia de dar continuidad al proyecto encabezado por el técnico alicantino. “Ramiro es una persona que conoce la Peña, que la quiere y que ha demostrado desde el primer día una enorme implicación y un compromiso absoluto con este escudo. Ha conseguido el objetivo del ascenso con un equipo que ha transmitido personalidad y un estilo de juego valiente, algo que estamos convencidos de que también nos permitirá competir con garantías ante los rivales de gran nivel que nos esperan en Segunda RFEF. Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa y seguros de que Ramiro seguirá realizando un gran trabajo al frente del equipo.”