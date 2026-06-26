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Drama en el baloncesto de Ibiza: el Bàsquet Sa Real vende su plaza de Tercera FEB

El conjunto ibicenco se ha visto obligado a traspasar su plaza al CB Quart de Girona tras perder a su principal patrocinador

Imagen de un partido del Bàsquet Sa Real esta temporada

Imagen de un partido del Bàsquet Sa Real esta temporada / Vicent Mari

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

La Tercera FEB se queda sin representación ibicenca. El Bàsquet Sa Real ha vendido este viernes su plaza al CB Quart de Girona. La entidad presidida por José Bueno se ha visto obligada a tomar esta difícil decisión después de quedarse sin el respaldo económico de su principal patrocinador, Instalaciones Arévalo, que aportaba alrededor de 40.000 euros por temporada.

Tras varias semanas buscando una empresa que asumiera ese patrocinio, el club no ha encontrado ningún sustituto y ha optado por traspasar la plaza de Tercera FEB para garantizar la viabilidad de la entidad y no poner en riesgo el trabajo de su cantera.

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