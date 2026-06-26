La 15K Formentera Sunset Run renueva su compromiso con Save Posidonia

La 15K Formentera Sunset Run nació con el espíritu de "convertirse en algo más que una carrera popular". Así, además de ofrecer numerosas actividades de ocio, deporte y turismo durante el fin de semana del evento, también se ha afianzado como un "vehículo para la protección del entorno insular". Y es que, entre sus principales iniciativas, destaca la donación solidaria que cada año hace a Save Posidonia, un proyecto que nació en 2017 para proteger cientos de miles de metros cuadrados de praderas de posidonia.

Y es que este entorno submarino, en plenas aguas circundantes de Formentera, es un elemento clave para el ecosistema natural de la propia isla. Así, el propósito de este proyecto es concienciar tanto a nivel local como internacional de la necesidad urgente de preservar la planta marina. La posidonia oceánica, declarada Patrimonio de la Humanidad en el Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera, es responsable de ese color turquesa de las aguas de las islas, y además desempeña un papel fundamental en la producción de oxígeno, la fijación del CO₂ y la protección de la costa frente a la erosión.

Pero debido al fondeo descontrolado, los vertidos y la contaminación de las aguas, su supervivencia está gravemente amenazada. Así, la 15K Formentera Sunset Run mantiene su compromiso con el proyecto del Consell Insular de Formentera para contribuir y concienciar sobre uno de los ecosistemas marinos más apreciados de Europa. Y lo hace mediante una donación corporativa que se suma a las realizadas a título individual por los participantes inscritos. La tercera edición del 15K Formentera Sunset Run se celebrará el 10 de octubre de 2026. Las inscripciones permanecen abiertas en la web oficial de la prueba.