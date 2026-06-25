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La Milla de Ibiza dona 1.000 euros para la Asociación Nacional de Afectados de Esclerosis Tuberosa

Pep Ribas hizo entrega de la donación a Verónica Castro, presidenta de la asociación y atleta destacada del panorama balear

El momento de la entrega del cheque.

El momento de la entrega del cheque. / Pep Ribas

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

La organización de la Milla Urbana Isla de Ibiza ha realizado una donación de 1.000 euros a la Asociación Nacional de Afectados de Esclerosis Tuberosa, una entidad que trabaja para visibilizar esta enfermedad rara y apoyar a las personas afectadas y a sus familias. La entrega de la aportación fue realizada por Pep Ribas Ribas, organizador de la 43ª edición de la Milla Urbana Isla de Ibiza y representante del Club J.A.S.A., a la presidenta de la asociación, Verónica Castro Calvo, reconocida atleta de fondo en Baleares y madre de Violeta, una niña afectada por esta patología.

Desde el Club J.A.S.A. destacan la "importancia de apoyar a las asociaciones que trabajan para dar visibilidad a enfermedades poco frecuentes, muchas de ellas desconocidas para gran parte de la sociedad y que afectan a un reducido número de personas". Esta circunstancia dificulta en numerosas ocasiones el acceso a recursos, investigación y tratamientos específicos para los pacientes y sus familias.

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La esclerosis tuberosa es un trastorno genético que puede provocar diversas complicaciones médicas y que requiere un seguimiento constante. Por ello, desde la entidad deportiva han querido mostrar su respaldo no solo a los afectados por esta enfermedad, sino también a todas aquellas familias que conviven con patologías consideradas raras. Además de la aportación económica, el Club J.A.S.A. quiso trasladar públicamente su apoyo a Violeta, a sus padres Verónica y Adrián, así como al resto de familias que afrontan diariamente las dificultades derivadas de estas enfermedades. La entidad también mostró su respaldo a las reivindicaciones de las asociaciones que trabajan en este ámbito y reclamó una mayor atención por parte de las administraciones competentes.

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