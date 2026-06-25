Marga Prohens felicita a la Peña Deportiva por su ascenso a Segunda RFEF

La Peña Deportiva continúa recogiendo el reconocimiento por su brillante ascenso a Segunda RFEF. El conjunto de Santa Eulària, que el pasado sábado certificó su regreso a la cuarta categoría del fútbol nacional tras imponerse al Arenas de Armilla, fue recibido este martes en la sede del Consell de Ibiza por el presidente de la institución insular, Vicent Marí, y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens.

Al acto también asistieron la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el conseller de Deportes, Salvador Losa. La expedición peñista estuvo encabezada por la presidenta del club, Ana María Mateu, acompañada por jugadores, cuerpo técnico y representantes de la entidad. Durante la recepción, Marga Prohens felicitó personalmente a los integrantes del equipo por el ascenso conseguido y compartió varios minutos de conversación con los futbolistas y técnicos. El encuentro concluyó con un intercambio de obsequios y una fotografía de familia para inmortalizar el reconocimiento institucional al club.

La Peña Deportiva ha logrado regresar a Segunda RFEF tan solo una temporada después de consumar su descenso a Tercera Federación. El conjunto dirigido por Ramiro González volverá a competir la próxima campaña en la cuarta categoría del fútbol español y será uno de los representantes baleares junto al Atlético Baleares, el Poblense y el Mallorca B. Durante el acto, Vicent Marí destacó los valores que han acompañado al equipo durante toda la temporada y aseguró que la Peña Deportiva «lleva el nombre de Ibiza ligado a un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo».

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Por su parte, Marga Prohens puso en valor el esfuerzo, el compromiso y la ilusión que han rodeado al proyecto de la entidad de Santa Eulària, subrayando el trabajo realizado por jugadores, técnicos, directivos y aficionados para alcanzar el objetivo del ascenso. Como muestra de reconocimiento, el Consell de Ibiza entregó al club una placa conmemorativa por el ascenso logrado durante la temporada 2025-26. Asimismo, la presidenta del Govern hizo entrega a la entidad de una bandera de las Islas Baleares acompañada de una fotografía del ascenso. La presidenta de la Peña Deportiva, Ana María Mateu, correspondió a ambos dirigentes con una camiseta personalizada del club y una bufanda de la entidad.