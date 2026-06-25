Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edificación en IbizaMédicos históricosAtropello en IbizaPlanes fin de semana
instagramlinkedin

Tenis

Daniel Enríquez, tenista de Ibiza, se cuela entre los 16 mejores alevines de España

El tenista del Club de Tenis Santa Eulalia completó una brillante actuación en Barcelona y confirmó su progresión a nivel nacional

Imagen de Daniel Enríquez.

Imagen de Daniel Enríquez.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

El joven tenista ibicenco Daniel Enríquez Bonet firmó una destacada actuación en el Campeonato de España Alevín, disputado la pasada semana en el Club Sánchez Vicario de Barcelona. Enríquez, que logró su clasificación para la cita nacional tras su participación en el Campeonato de Baleares de la categoría, completó un gran torneo al superar tres rondas y finalizar entre los 16 mejores jugadores alevines del país.

El tenista, formado en la escuela del Club de Tenis Santa Eulalia y actualmente número 12 del ránking nacional de su categoría, volvió a demostrar su potencial en una competición que reunió a las mejores promesas del tenis español. Su resultado confirma la progresión que viene mostrando en los últimos años tanto en el ámbito insular y autonómico como en el panorama nacional, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más prometedores del tenis pitiuso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Peña Deportiva vuelve a Segunda RFEF a golpe de vendaval
  2. El Municipal de Santa Eulària se vistió de gala para el ascenso de la Peña Deportiva
  3. Teodora Coman entra en la élite mundial del bikini fitness tras conquistar el South European Championship
  4. Tarde de reconocimiento y diversión en la fiesta de campeones del fútbol base pitiuso
  5. La Rojita' en Ibiza: el Palladium Can Misses acogerá un partido de la selección española sub-21
  6. Baloncesto de Ibiza: el Bàsquet Sa Real renuncia a su plaza en Tercera FEB por falta de patrocinador, aunque mantiene una última esperanza
  7. La Peña Deportiva vuelve a donde merece
  8. Toni Roig, arquero de Ibiza, seleccionado para el Campeonato del Mundo en Estados Unidos: «Tengo hambre de ir a unos Juegos Olímpicos»

Daniel Enríquez, tenista de Ibiza, se cuela entre los 16 mejores alevines de España

Daniel Enríquez, tenista de Ibiza, se cuela entre los 16 mejores alevines de España

Addif y Club Judo Sant Jordi celebran una nueva jornada inclusiva dentro del VII Circuit Esportiu Inclusiu d’Eivissa

Addif y Club Judo Sant Jordi celebran una nueva jornada inclusiva dentro del VII Circuit Esportiu Inclusiu d’Eivissa

El Campus Paco Vázquez reúne a 130 jóvenes baloncestistas de toda la isla de Ibiza

La Peña Deportiva ya conoce su exigente camino en su vuelta a Segunda RFEF

Baloncesto de Ibiza: el Bàsquet Sa Real renuncia a su plaza en Tercera FEB por falta de patrocinador, aunque mantiene una última esperanza

Baloncesto de Ibiza: el Bàsquet Sa Real renuncia a su plaza en Tercera FEB por falta de patrocinador, aunque mantiene una última esperanza

Ulises García, responsable deportivo del BFIT Ibiza Pádel Love: «Fuimos con solo siete jugadoras y acabamos siendo subcampeonas»

Pep Torres conquista el bronce en el Campeonato de Europa Máster de Halterofilia

Pep Torres conquista el bronce en el Campeonato de Europa Máster de Halterofilia

Greg Gantt seguirá metiendo triples para el Class Sant Antoni

Greg Gantt seguirá metiendo triples para el Class Sant Antoni
Tracking Pixel Contents