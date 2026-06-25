Daniel Enríquez, tenista de Ibiza, se cuela entre los 16 mejores alevines de España

El joven tenista ibicenco Daniel Enríquez Bonet firmó una destacada actuación en el Campeonato de España Alevín, disputado la pasada semana en el Club Sánchez Vicario de Barcelona. Enríquez, que logró su clasificación para la cita nacional tras su participación en el Campeonato de Baleares de la categoría, completó un gran torneo al superar tres rondas y finalizar entre los 16 mejores jugadores alevines del país.

El tenista, formado en la escuela del Club de Tenis Santa Eulalia y actualmente número 12 del ránking nacional de su categoría, volvió a demostrar su potencial en una competición que reunió a las mejores promesas del tenis español. Su resultado confirma la progresión que viene mostrando en los últimos años tanto en el ámbito insular y autonómico como en el panorama nacional, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más prometedores del tenis pitiuso.