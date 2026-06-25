El Campus Paco Vázquez reúne a 130 jóvenes baloncestistas de toda la isla de Ibiza

Arranca la nueva edición del Campus Paco Vázquez Eivissa, dirigido por el actual entrenador ayudante del Morabanc Andorra de la Liga Endesa y exjugador ibicenco profesional con más de 500 partidos al máximo nivel, el campus de baloncesto formativo más longevo de la isla, que este año celebra su edición decimoquinta. Durante siete días consecutivos, hasta el próximo sábado 27 de junio, un total de 130 niños y niñas procedentes de los diferentes clubes de baloncesto de la isla de Ibiza disfrutan de una "experiencia deportiva y formativa única", entrenando junto a técnicos de reconocido prestigio en el baloncesto de formación.

El campus está organizado conjuntamente por el Consell y el Ayuntamiento de Ibiza, instituciones que desde sus inicios han apostado por este proyecto como "herramienta de promoción del baloncesto y del deporte base en la isla". El objetivo del campus es, como en cada edición desde la primera, que los jóvenes participantes "pasen siete días continuados disfrutando del baloncesto, desarrollando sus habilidades técnicas y compartiendo valores deportivos".

Artem Pustovyi, primer gran referente de la semana

El pasado lunes, los participantes del campus tuvieron el privilegio de recibir la visita de Artem Pustovyi, pívot del MoraBanc Andorra y uno de los jugadores más reconocibles de la Liga ACB en los últimos años. A lo largo de su dilatada carrera, el jugador ucraniano ha defendido la camiseta de equipos históricos del baloncesto español como el Joventut de Badalona y el FC Barcelona, entre otros. Su presencia fue una fuente de motivación e inspiración para todos los jóvenes participantes, con quienes compartió su experiencia profesional y su pasión por el baloncesto.

Helena Pueyo cerrará la semana como invitada especial

El próximo viernes 26 de junio, el campus recibirá la visita de Helena Pueyo, base mallorquina internacional con la Selección Española de Baloncesto Femenino y reciente incorporación al Valencia Basket. La jugadora balear, referente del baloncesto femenino nacional, compartirá su experiencia y servirá de ejemplo para las niñas y niños participantes en el cierre de esta memorable semana.

Un proyecto consolidado desde 2010

Desde su primera edición en 2010, el Campus Paco Vázquez Eivissa se ha convertido en una "cita ineludible" en el calendario deportivo de la isla. A lo largo de todos estos años, el campus ha acogido a cientos de jóvenes jugadores y jugadoras, con la filosofía de siempre: siete días continuados disfrutando del baloncesto, entrenando bajo la supervisión del mejor jugador de baloncesto que ha dado la isla y con la participación de entrenadores especializados en baloncesto de formación. El campus se ha consolidado como "un referente en el desarrollo del deporte base en Ibiza", fomentando tanto la técnica como los valores del juego limpio, el compañerismo y el esfuerzo.