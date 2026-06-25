Addif y Club Judo Sant Jordi celebran una nueva jornada inclusiva dentro del VII Circuit Esportiu Inclusiu d’Eivissa

La Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif) celebró el pasado martes la Quinta Jornada Inclusiva del VII Circuit Esportiu Inclusiu d’Eivissa, una iniciativa que continúa "fomentando la convivencia, la igualdad de oportunidades y la práctica deportiva compartida entre personas con y sin discapacidad". La actividad tuvo lugar en el Centro Deportivo Teo Blázquez, en el municipio de Sant Josep, entre las 18 y las 19.30 horas, y se desarrolló en colaboración con el Club Judo Sant Jordi, entidad que abrió las puertas de esta disciplina deportiva a los participantes de Addif.

La jornada comenzó con una breve presentación a cargo del coordinador deportivo de ADDIF, quien explicó el desarrollo de la actividad y recordó las pautas básicas de convivencia y respeto necesarias para garantizar una experiencia positiva para todos los asistentes. A continuación, los participantes realizaron un calentamiento basado en ejercicios propios de la práctica del judo, incluyendo caídas, volteretas adaptadas, arrastres y una carrera continua sobre el tatami.

En la parte central de la actividad, los participantes trabajaron por parejas inclusivas, practicando diferentes técnicas básicas de judo, desde llaves en posición de pie hasta inmovilizaciones en suelo, siempre bajo la supervisión de los técnicos especializados del Club Judo Sant Jordi. La jornada concluyó con una sesión de estiramientos, una fotografía de grupo y la despedida de todos los participantes, poniendo el broche final a una tarde marcada por el compañerismo, el aprendizaje y la inclusión.

En cuanto a la participación, asistieron 16 deportistas de ADDIF, acompañados por un monitor responsable, una monitora conductual y un monitor de apoyo. Por parte del Club Judo Sant Jordi participaron 16 deportistas, junto a los técnicos de la entidad. En total, la actividad contó con 38 beneficiarios directos, además de unas diez personas que pudieron seguir la jornada desde fuera del tatami como beneficiarios indirectos.

Desde Addif se ha valorado esta nueva jornada inclusiva, destacando la implicación del Club Judo Sant Jordi y la oportunidad que tuvieron los usuarios de "conocer, practicar y disfrutar de los valores que transmite el judo en un entorno adaptado, seguro e inclusivo". El VII Circuit Esportiu Inclusiu d’Eivissa continúa consolidándose como una "herramienta fundamental para promover la integración social a través del deporte y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de construir espacios deportivos accesibles para todos".