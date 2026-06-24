Ulises García, responsable deportivo del BFIT Ibiza Pádel Love: «Fuimos con solo siete jugadoras y acabamos siendo subcampeonas»

Enhorabuena, en primer lugar, por el subcampeonato de Balears conseguido este fin de semana y por la Liga de Ibiza que ganaron. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está el equipo?

Estamos genial. La verdad es que estamos súper contentos porque es algo que no esperábamos. Todo nace de la escuela de pádel que tenemos en BFIT y la mayoría de las jugadoras pertenecen a nuestra academia. Estamos muy satisfechos porque esto es la recompensa al trabajo que llevamos realizando desde hace varios años. Muchas chicas están descubriendo la competición, no solo en el pádel, sino incluso en el deporte por primera vez. Para mí es muy gratificante ver esa evolución. Ellas están encantadas y, sinceramente, no esperábamos llegar tan lejos.

¿Cómo ha sido el fin de semana?

Ha sido muy intenso. Desplazarnos hasta Palma no ha sido fácil. Hubo chicas que cogieron vuelos a las siete de la mañana, tuvieron que levantarse a las cinco y viajar directamente para competir. Era una Final Four entre los campeones de Ibiza, Menorca y Mallorca, con semifinales y final. Una de mis preocupaciones era que, por las fechas en las que estamos, no habíamos podido reunir a muchas jugadoras. Fuimos solo siete y cada eliminatoria la disputaban seis. Además, solo teníamos asegurado un partido porque no había encuentro por el tercer y cuarto puesto. Si pierdes el primer partido y alguna jugadora se queda ese partido no lo juega, se queda sin competir, lo que me parece injusto. Aun así, las chicas hicieron un papel buenísimo. Ganamos la semifinal por 2-1. Después pudimos jugar la final, pero acabamos la semifinal a las dos y media de la tarde, comimos rápido y a las cuatro ya estábamos otra vez en pista, con una ola de calor tremenda. Las chicas estaban agotadas.

¿En qué momento se dio cuenta de que este equipo podía llegar tan lejos?

Sinceramente, no ha habido un momento concreto. Nos hemos centrado mucho en el día a día. Era la primera edición de la liga femenina, ya que el año pasado solo existía la masculina, y nuestro planteamiento ha sido ir partido a partido. Ha habido un compromiso brutal por parte de las chicas y también desde la parte técnica. Nos hemos involucrado mucho y hemos entrenado durante todo el año. El hecho de tener a muchas jugadoras dentro de la academia nos ha permitido trabajar de una manera más continuada. Simplemente fuimos ganando jornadas y viendo que las cosas funcionaban. Había muchas jugadoras de otros equipos a las que no conocíamos y no sabíamos qué nivel nos íbamos a encontrar. Lo que hemos intentado es hacer partícipes a todas las jugadoras y creo que ahí está el gran éxito.

Ya no es solo el hándicap de las lesiones o del ámbito familiar, sino la conciliación laboral.

Exactamente. No somos profesionales y en verano todo el mundo trabaja. Además, están las fechas de final de curso para las madres, que también complican mucho las cosas. De hecho, hubo un momento en el que pensamos que ni siquiera íbamos a llegar a las seis jugadoras necesarias para competir. Estoy muy contento por ellas, pero me queda la espinita de saber qué habría pasado si hubiéramos podido llevar a algunas jugadoras más. Piensa que somos 22 jugadoras y hemos conseguido reunir únicamente a siete. Mi sensación es que esta última competición no hemos podido prepararla como realmente merecía.

Si ser campeonas de Ibiza ya es un éxito, ¿qué significa alcanzar un subcampeonato balear con todas esas dificultades?

En Mallorca había tres grupos de unos 16 equipos cada uno. En Menorca participaron siete equipos y en Ibiza fuimos nueve. Estamos hablando de más de 50 equipos en total. Ser subcampeonas de Balears entre tantos equipos y con las limitaciones que tenemos aquí es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos. Las chicas han demostrado un compromiso enorme y eso tiene muchísimo valor.

¿Qué tiene este vestuario que lo hace diferente?

Tengo experiencia con muchos equipos y pocas veces me he encontrado una unión y un compromiso como el de este grupo. Ha sido un placer acompañarlas. Recuerdo perfectamente la primera conversación cuando se formó el equipo. Yo podía tener una idea como responsable técnico, junto a los otros entrenadores que me ayudan, pero quería construir el proyecto entre todas. Porque no olvidemos que esto no es profesional. Entonces les planteamos dos opciones: una, repartir minutos y hacer que todas se sintieran importantes; y otra, apostar por un modelo más competitivo, donde siempre jugaran las más fuertes. Entre todas decidimos la primera opción: que todas participaran y se sintieran importantes. Y conseguir estos resultados con esa filosofía me parece increíble. Hay muchas pequeñas historias dentro de esta temporada que me hacen pensar que estamos haciendo algo especial, siempre bajo unos valores muy bonitos.

¿Cree que este resultado puede marcar un antes y un después para el pádel femenino en Ibiza?

Seguro que todo suma. No sé exactamente hasta dónde puede llegar su impacto, pero estoy convencido de que ayuda. Estamos viviendo un crecimiento enorme del pádel. Cada vez hay más clubes, más pistas, más jugadores y más empresas que apuestan por este deporte. Los patrocinadores y colaboradores también son fundamentales. Además, creo que todos los clubes de la isla están haciendo un gran trabajo con las jugadoras jóvenes. El pádel femenino sigue creciendo y yo le veo muchísimo futuro.

¿Cómo será la preparación para la Copa de Plata de Madrid? ¿Qué objetivo tiene el equipo?

Lo primero es que pase la temporada de verano. Ahora todos tenemos mucha carga de trabajo y las chicas también. Algunas seguirán entrenando semanalmente, aunque no con la misma intensidad. Intentaremos hacer una o dos quedadas al mes para no perder el ritmo. A partir de septiembre sí que queremos apretar más. Tendremos alrededor de mes y medio para prepararnos, intentaremos entrenar todo lo posible, juntarnos los fines de semana y disputar torneos para llegar con buen ritmo. Nuestro objetivo es ir con el mayor número de jugadoras posible y ofrecer la mejor imagen. De eso no tengo ninguna duda porque estas chicas siempre han dado la cara y estoy convencido de que volverán a hacerlo. Además, para nosotros es un orgullo llevar el nombre de Ibiza a Madrid y competir con algunos de los mejores equipos del panorama nacional.