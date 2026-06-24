La Peña Deportiva ya conoce su exigente camino en su vuelta a Segunda RFEF

La Peña Deportiva, aún con la resaca en el cuerpo tras confirmar el pasado sábado, 20 de junio, su ascenso a Segunda RFEF al vencer al Arenas de Armilla en la final de la promoción, ya conoce sus rivales para la temporada 2026-2027 en la cuarta categoría del fútbol español. Como novedad, esta vez en el grupo 3, donde le corresponde militar a los equipos pitiusos, no jugarán equipos catalanes, que quedan reubicados en el grupo 2 junto a los representantes de las comunidades autónomas de Aragón, Navarra y La Rioja.

El conjunto de la Villa del Río, que vuelve a Segunda RFEF tras permanecer solo una campaña en Tercera RFEF, será el único representante de Ibiza y Formentera que jugará en la temporada 2026-2027 en dicha categoría, dentro de un grupo de 18 equipos integrado por conjuntos de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia —que venían de competir en el grupo 4— y Baleares.

La Peña Deportiva no jugará ningún derbi pitiuso en la temporada 2026-2027, pero sí varios autonómicos. Aunque los peñistas no podrán disputar ningún duelo local, sí lo harán a escala balear, ya que en el grupo 3 se encuentran el Mallorca B, recién ascendido; la UD Poblense, gran revelación del campeonato doméstico en la campaña 2025-2026 tras disputar el ‘play-off’ de ascenso a Primera RFEF; y el Atlético Baleares, uno de los colosos de la competición y favorito para subir de categoría. De hecho, el conjunto balearico se quedó a un paso de alcanzar la tercera categoría del fútbol nacional, pero perdió en casa la final de la promoción de ascenso ante el Real Jaén, que logró la hazaña tras anotar dos goles en la prórroga.

Representantes de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia

En cuanto a los representantes de la Comunidad Valenciana, que suele dotar a la categoría de varios equipos con jugadores de bastante nivel, serán siete los clubes que competirán esta temporada en el grupo III: Orihuela, Alcoyano, CF Intercity, CF La Nucía, UD Castellonense, Elche Ilicitano y Valencia Mestalla.

Por otro lado, la Región de Murcia contará con el mismo número de participantes que la Comunidad Valenciana: CD Cieza, Murcia Imperial, CD Minera, UCAM Murcia CF, FC La Unión Atlética, Lorca Deportiva y Yeclano Deportivo.

Al margen de la reubicación de los equipos catalanes, que por primera vez desde la creación de la Segunda RFEF no competirán en el mismo grupo que los representantes pitiusos, otra de las noticias destacadas es que tampoco lo hará ningún equipo de Aragón. Cabe recordar que, desde la creación de esta categoría en la temporada 2021-2022, los equipos aragoneses habían jugado en el grupo 3 en las campañas 2021-2022 y 2022-2023. Desde entonces ya no habían vuelto a hacerlo, al quedar reubicados en el grupo 2, con la excepción de la UD Barbastro, que compitió en el grupo 3 en la temporada 2025-2026.

Con la composición de los grupos ya confirmada, la Peña Deportiva queda ahora pendiente del calendario, que está previsto que se presente el próximo martes, 30 de junio, y que marcará su hoja de ruta en el grupo III de Segunda RFEF durante la temporada 2026-2027.