Baloncesto de Ibiza: el Bàsquet Sa Real renuncia a su plaza en Tercera FEB por falta de patrocinador, aunque mantiene una última esperanza

El Club Esportiu Bàsquet Sa Real no competirá la próxima temporada en Tercera FEB. La junta directiva de la entidad colegial, reunida de urgencia, ha decidido renunciar formalmente a la plaza de su primer equipo ante la imposibilidad de encontrar un patrocinador principal que garantice la viabilidad económica del proyecto deportivo del club ibicenco.

La falta de apoyos financieros suficientes para afrontar las exigencias de una categoría nacional ha llevado al club a tomar una decisión que califica como "especialmente dolorosa". La directiva del Sa Real acelerará ahora los contactos con otros clubes interesados en adquirir la plaza deportiva, con el objetivo de cerrar un acuerdo en los próximos días antes de que venzan los plazos de inscripción establecidos por la Federación Española de Baloncesto.

“Hemos tocado todas las puertas posibles en las últimas semanas, pero la realidad económica es tozuda y no podemos poner en riesgo el futuro de la entidad por una aventura en categoría nacional sin el respaldo adecuado”, ha lamentado el presidente del club, José Bueno, tras la reunión de la junta directiva.

"Es una de las decisiones más difíciles"

El máximo responsable de la entidad colegial ha reconocido que se trata de una determinación muy complicada para el Sa Real. “Es una de las decisiones más difíciles y dolorosas de nuestra historia, pero la responsabilidad institucional debe primar”, ha agregado.

Pese a la renuncia formal, el club no cierra por completo la puerta a un giro de última hora. Desde la junta directiva mantienen un último hilo de esperanza por si alguna empresa o inversor decide dar un paso adelante antes de que se firmen los documentos definitivos de la cesión de la plaza. En ese caso, la entidad estaría dispuesta a dar marcha atrás de inmediato para intentar salvar el proyecto deportivo en categoría nacional.

La renuncia supone un duro revés para el baloncesto de Ibiza, que pierde de este modo a uno de sus referentes en el panorama competitivo nacional. De hecho, el club ibicenco es el segundo equipo pitiuso que milita en mayor categoría tras el Class Sant Antoni, que compit e en Segunda FEB. Aun así, la dirección deportiva del Sa Real ya trabaja en el futuro de la entidad en caso de que finalmente no aparezca ese patrocinador de última hora.

“Este freno al primer equipo es un trago amargo, pero no es el final. Si no aparece ese patrocinador de última hora, volcaremos todos nuestros recursos y esfuerzos en proteger, cuidar y potenciar nuestra valiosa estructura de cantera, que sigue siendo el verdadero motor del Sa Real”, han señalado desde el club.