Víctor Adda, del Club Náutico Santa Eulalia, participará en el Campeonato de España Absoluto

La natación de Ibiza vuelve a la primera línea nacional en un escenario de máxima exigencia. El nadador Víctor Adda, representante del Club Náutico Santa Eulàlia (CNSE), se desplazará la próxima semana a Palma de Mallorca para competir en el CXIII Campeonato de España Absoluto de Verano P50 - "Open" Trials - Astralpool. El evento se desarrollará en las instalaciones de la piscina de Son Hugo entre el 25 y el 28 de junio. Al tratarse de unos "Open Trials", la trascendencia de la cita es máxima este año, ya que está configurada como la competición oficial clasificatoria y selectiva para conformar el equipo nacional que asistirá al próximo Campeonato del Mundo de Natación. Esto asegura la presencia de las figuras más relevantes de la natación española e internacional en la categoría Absoluta.

Adda medirá sus fuerzas con la élite en la vertiginosa y técnica prueba de los 50 metros mariposa. Cumpliendo con las estrictas marcas mínimas de participación que establece la Real Federación Española de Natación (RFEN), el nadador del CNSE acude a la isla vecina con el objetivo de rebajar su marca personal y pelear por un puesto en las deseadas finales de la tarde. De acuerdo con el programa de competición, las eliminatorias de los 50 metros mariposa se disputarán en la sesión matutina de la cuarta jornada (domingo 28 de junio). En caso de clasificarse entre los mejores tiempos, el pitiuso nadaría las finales esa misma tarde.

Desde el Club Náutico Santa Eulalia han manifestado el "orgullo" que supone para la entidad que un "deportista de la casa" asista a un "campeonato de este calibre", reflejo del "gran nivel técnico" del club y del "esfuerzo diario" realizado en los entrenamientos en la Villa del Río.