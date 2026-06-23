Tres ibicencos desafían a la élite continental en el Campeonato de Europa de Finn

Tres deportistas del Club Náutico Ibiza representarán a España y a la Federación Balear en el Campeonato de Europa de la clase Finn, que arranca este lunes en la ciudad polaca de Gdansk y se prolongará hasta el próximo sábado 27 de junio. Adrián Bedoya, Alejandro Cardona y Jordi Tur serán los representantes ibicencos en una de las citas más prestigiosas del calendario internacional de vela ligera. La clase Finn, embarcación de un solo tripulante, fue olímpica desde los Juegos de Helsinki 1952 hasta Tokio 2020 y está considerada una de las modalidades más "exigentes y emblemáticas" de este deporte.

El campeonato reunirá en las aguas del mar Báltico a algunos de los mejores especialistas del continente, que competirán durante seis jornadas en busca del título europeo en una regata marcada por la igualdad y el alto nivel de los participantes. Los tres regatistas del Club Náutico Ibiza afrontan este desafío con "ilusión y experiencia", ya que será la tercera vez que participan en un Campeonato de Europa de esta clase. Además, llegan a la cita con el objetivo de firmar una "destacada actuación" y "confirmar el buen momento" que atraviesa la vela ibicenca. Las condiciones meteorológicas y el comportamiento del viento serán "factores determinantes" en una competición que exigirá "el máximo" a los participantes tanto desde el punto de vista técnico como físico.

Los tres deportistas cuentan con una destacada trayectoria. Jordi Tur logró el tercer puesto en un Campeonato del Mundo por equipos de la clase Optimist y fue dos veces subcampeón de España. Alejandro Cardona llega tras proclamarse recientemente subcampeón de España Máster de Finn, mientras que Adrián Bedoya acumula una amplia experiencia competitiva, destacando su séptima posición absoluta en el Campeonato de España disputado en aguas del Club Náutico Los Alcázares y su 39.º puesto en una anterior edición del Europeo.

Desde el Club Náutico Ibiza destacan "la importancia de contar con tres representantes en una competición de máximo nivel continental", un "reflejo del trabajo que se viene realizando en la promoción y desarrollo de la clase Finn en la isla". La participación de Bedoya, Cardona y Tur en Gdansk supone un "nuevo reto" para la vela ibicenca y una "magnífica oportunidad" para seguir situando el nombre de Ibiza entre las referencias nacionales e internacionales de esta histórica modalidad.