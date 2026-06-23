Culturismo
Teodora Coman entra en la élite mundial del bikini fitness tras conquistar el South European Championship
Con este triunfo, la atleta afincada en Formentera obtuvo la Pro Card y el pase al circuito profesional de la IFBB, la federación más prestigiosa del culturismo mundial
La deportista afincada en Formentera, Teodora Coman, ha logrado uno de los mayores hitos de su carrera deportiva tras proclamarse campeona absoluta en el South European Championship, celebrado recientemente en Portugal, una de las competiciones más destacadas del calendario internacional de culturismo y fitness. Coman se impuso en las categorías de Bikini Fitness Sénior y Bikini Fitness Máster, logrando además el título absoluto del campeonato. Este extraordinario resultado le ha valido la obtención de la codiciada Pro Card, un reconocimiento que la convierte oficialmente en atleta profesional.
La Pro Card es una de las máximas distinciones a las que puede aspirar una competidora de este deporte. Es otorgada por la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness), considerada la organización más prestigiosa e histórica del culturismo y fitness a nivel mundial. Bajo su paraguas se desarrolla el circuito profesional IFBB Pro League y se celebra el Mr. Olympia, el evento más importante y mediático de esta disciplina. Aunque existen otras federaciones y circuitos competitivos, la obtención de una Pro Card de la IFBB supone ingresar en la élite mundial del culturismo, un logro reservado únicamente a los atletas con mejores resultados internacionales.
“Acabo de volver de Portugal, donde se celebró el South European Championship y gané el absoluto en Bikini Fitness Sénior y Bikini Fitness Máster. A raíz de ello me dieron la Pro Card”, explicó emocionada la deportista a Diario de Ibiza, consciente de la dimensión del reconocimiento alcanzado. Este nuevo éxito consolida a Teodora Coman como una de las grandes referentes del bikini fitness español y sitúa a Formentera en el mapa internacional de esta exigente disciplina deportiva, caracterizada por la combinación de preparación física, disciplina y excelencia competitiva. Con la obtención de la Pro Card, Coman abre ahora una nueva etapa en su carrera, en la que podrá competir en el circuito profesional y medirse con las mejores deportistas del mundo.
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