Pep Torres conquista el bronce en el Campeonato de Europa Máster de Halterofilia

El haltera ibicenco Pep Torres, del Club Halterofilia Ibiza, se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Máster de Halterofilia, que se celebra desde el pasado 19 de junio en la localidad belga de Waregem y que reúne a los mejores levantadores europeos mayores de 35 años. Torres acudía a la cita continental con la moral reforzada tras proclamarse campeón de España el pasado mes de abril y después de completar una preparación específica para afrontar el Europeo en la categoría M50 de hasta 110 kilogramos, una de las más exigentes del campeonato.

El ibicenco comenzó la competición de forma brillante. En la modalidad de arrancada firmó un espectacular levantamiento de 110 kilos, la mejor marca de todos los participantes de su categoría, confirmando las buenas sensaciones con las que había llegado a Bélgica. Sin embargo, en la prueba de dos tiempos la suerte no estuvo de su lado. Torres logró levantar 120 kilos en su primer intento, pero no pudo completar con éxito los posteriores levantamientos de 125 y 128 kilos, unos errores que terminaron relegándole a la tercera posición final.

El título europeo fue para el esloveno Jaanus Hiiemäye, mientras que la medalla de plata recayó en el francés David Baechler. El ibicenco completó el podio con un meritorio bronce en una competición marcada por "la igualdad y el alto nivel" de los participantes. "Las sensaciones son agridulces porque un tercer puesto en un Europeo es algo muy difícil de conseguir, pero me quedo con la sensación de que podría haber hecho algo más", reconoció Pep Torres tras la competición.

Pese a ello, el deportista pitiuso valoró de forma muy positiva su actuación en una cita continental de máxima exigencia y ya tiene la vista puesta en su próximo gran objetivo: la Copa del Mundo Máster, que se disputará el próximo mes de septiembre en Atenas.