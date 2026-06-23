Jonás Souto firma un brillante quinto puesto en el Pro Billiard Series

Jonás Souto continúa demostrando que está entre los mejores jugadores del panorama internacional. El ibicenco firmó una destacada actuación este fin de semana en el Pro Billiard Series de Austria, una de las competiciones más prestigiosas del circuito mundial, donde finalizó en una meritoria quinta posición en la modalidad de Bola 10. El torneo no comenzó de la mejor manera para el jugador pitiuso, que cayó en su primer encuentro ante el eslovaco Kristián Mrva por 2-1. Sin embargo, lejos de venirse abajo, Souto reaccionó con autoridad y protagonizó una espectacular remontada desde el cuadro de perdedores.

El ibicenco se impuso por un contundente 2-0 al polaco Mariusz Gnitecki en la primera ronda de repesca y repitió idéntico resultado ante el serbio Lazar Kostic y el rumano Cristian Surdea, encadenando tres victorias consecutivas para mantenerse con vida en el campeonato. Ya en el cuadro final, Souto siguió mostrando un gran nivel. En dieciseisavos de final superó con solvencia al estonio Denis Grabe por 2-0 y, posteriormente, logró una trabajada victoria en octavos frente a Witkor Zielenski por 2-1 en un encuentro muy igualado.

Su brillante recorrido terminó en los cuartos de final, donde se cruzó con el húngaro Olivèr Szolnoki. El ibicenco plantó batalla hasta el final, pero acabó cediendo por un ajustado 2-1 en un duelo de enorme nivel. Pese a quedarse sin medalla, Jonás Souto vuelve a dejar constancia de su calidad y regularidad en la élite mundial, firmando una quinta posición de gran mérito en uno de los torneos más exigentes y prestigiosos del calendario internacional.