Ibiza conquista la 44ª Copa de Fútbol FUTARQ ante Valencia

La selección de Ibiza se proclamó campeona este sábado de la 44ª edición de la Copa de Fútbol (FUTARQ), disputada en las instalaciones del Kiko Serra, en Sant Jordi, tras imponerse por 1-0 al combinado de Valencia en un encuentro muy igualado y decidido por la mínima. El partido se disputó en dos tiempos de 35 minutos y estuvo marcado por la intensidad y el buen ambiente entre ambas delegaciones.

El conjunto de Ibiza supo hacer valer su acierto de cara a portería para alzarse con el trofeo y cerrar con victoria una nueva edición de esta tradicional cita deportiva. Tras el encuentro, jugadores, técnicos y acompañantes de ambos equipos compartieron un ágape y la posterior entrega de trofeos en el restaurante Nice, poniendo el broche final a una jornada de convivencia marcada por la deportividad y la fraternidad entre las dos delegaciones.