Baloncesto | Segunda FEB
Greg Gantt seguirá metiendo triples para el Class Sant Antoni
El escolta estadounidense renueva su compromiso con el club ibicenco, al que llegó en la temporada 24-25
El curso pasado participó en 30 partidos, entre todas las competiciones oficiales, con una media de 9 puntos por encuentro
Gregory Robert Gantt, conocido deportivamente como Greg Gantt, seguirá vistiendo la camiseta del Class Bàsquet Sant Antoni en la temporada 26-27. El escolta estadounidense, uno de los jugadores más importantes de la plantilla del equipo ibicenco, cumplirá su tercera campaña consecutiva con los de Portmany, a los que llegó hace dos años procedente del Cáceres.
En el ejercicio 25-26, Gantt participó en 30 partidos oficiales con el Class, con el que promedió nueve puntos por encuentro, según figura en las estadísticas de la Federación Española de Baloncesto. Sus porcentajes de acierto fueron del 40,9 en los tiros de dos, del 42 en los triples y del 83,3 en los libres. Además, promedió 1,6 rebotes por duelo. La renovación de Gantt es la segunda del Class Sant Antoni para la nueva temporada. La primera fue la del base Dani de la Rúa. Los dos estarán a las órdenes de Boris Balibrea, el nuevo entrenador de los isleños.
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