Toni Vingut arrasa en Extremadura y Fabio Lottero firma un meritorio sexto puesto

El Motoclub de Formentera i Eivissa volvió a dejar su sello este fin de semana en la tradicional Baja TT Dehesa Extremadura, una de las pruebas más prestigiosas del calendario nacional e internacional, puntuable para el Campeonato del Mundo FIM de Bajas en motos, el Campeonato de Europa FIM de Bajas, el Campeonato de España de Rallyes Todoterreno y el Campeonato de España de Raids en motos.

Más de 130 pilotos procedentes de distintos países se dieron cita en una competición que reunió a 75 participantes en las categorías de motos y quads. Hasta Badajoz se desplazaron dos de los grandes representantes pitiusos: Toni Vingut, en la categoría de quads, y Fabio Lottero, en la categoría RTT2 de motos de más de 450 centímetros cúbicos. La prueba tuvo su centro neurálgico en el antiguo recinto ferial de Badajoz, donde se instalaron el parque cerrado y las zonas de asistencia. Tras las verificaciones administrativas y técnicas de jueves y viernes, la competición arrancó con una prólogo disputada en Portugal, que determinó el orden de salida para la gran jornada del sábado.

La Baja TT Dehesa Extremadura contó con un recorrido total de 768,7 kilómetros. El viernes se disputó una etapa prólogo de 52 kilómetros, mientras que el sábado los pilotos afrontaron un durísimo recorrido de 372 kilómetros al que tuvieron que dar dos vueltas, completando 744 kilómetros de carrera, de los cuales unos 460 fueron cronometrados. Además, la edición de este año presentó una novedad importante, ya que las dos pasadas al recorrido se disputaron en una sola jornada. El intenso calor, con temperaturas cercanas a los 45 grados, elevó la dureza de la prueba y obligó a la organización a recortar parte del último tramo para preservar la seguridad de los participantes.

Victoria incontestable de Toni Vingut

Toni Vingut volvió a demostrar que sigue siendo uno de los grandes especialistas nacionales de la disciplina. El piloto ibicenco, que en las últimas temporadas ha alternado las competiciones de coches con algunas apariciones en quad, donde fue tercero de España en 2025 sin disputar todas las pruebas del campeonato, firmó un fin de semana espectacular. En la prólogo marcó el mejor tiempo de la categoría y el sábado no dio ninguna opción a sus rivales. Lideró la clasificación desde los primeros kilómetros y mantuvo un ritmo altísimo para adjudicarse con autoridad la victoria final.

"Estoy súper contento del resultado. Es la primera carrera que gano desde hace un tiempo. El scratch de la prólogo me permitió salir delante y correr en una posición muy cómoda, sin tener que tragar tanto polvo", explicó el piloto pitiuso. Vingut reconoció que cometió un error de navegación en el tramo final al intentar adelantar a otro piloto: "Me concentré más en adelantarlo que en navegar y terminé siguiendo su error. Perdí tiempo, pero por suerte llevaba suficiente ventaja para mantener la victoria". El ibicenco también destacó las extremas condiciones meteorológicas: "Ha hecho muchísimo calor. A las nueve de la noche todavía había 41 grados. El agua del Camelbak estaba hirviendo y hasta daba miedo comer algo porque todo estaba ardiendo".

Fabio Lottero, sexto tras una gran remontada

Por su parte, Fabio Lottero completó una actuación muy destacada en la categoría RTT2, reservada a motocicletas de más de 450 centímetros cúbicos. El piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa firmó el decimoquinto mejor tiempo en la prólogo y durante la primera vuelta sufrió las consecuencias del polvo y la escasa visibilidad, lo que dificultó enormemente los adelantamientos.

Sin embargo, en la segunda pasada tuvo mejores sensaciones y elevó considerablemente su ritmo para recuperar posiciones de forma progresiva hasta cruzar la meta en una meritoria sexta posición final de su categoría.

Vingut y Lottero han firmado dos actuaciones de gran nivel que vuelven a confirmar el excelente momento que atraviesa el motociclismo pitiuso tanto en quads como en raids.