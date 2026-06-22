El tiro con arco de Ibiza suma tres medallas y dos cuartos puestos en el Campeonato de España

Los clubes de Ibiza S’arc y Es Cubells cerraron este fin de semana un sobresaliente Campeonato de España de Clubes con un balance de tres medallas y dos cuartos puestos para confirmar el gran momento que atraviesan y consolidándose entre los clubes de referencia del tiro con arco nacional. Además, varios de los deportistas participantes forman parte del Centro de Tecnificación de las Islas Baleares (Cteib), como Paula Hidalgo Marí, Cristina Planells Serra. Aitor Ramiro Poley, Nur Gómez Bufí y Juan Carlos Cornelis Marí.

La primera medalla llegó en la categoría de Equipo Compuesto Mixto, donde el conjunto SANTJOSEP.NET «A» se colgó el bronce tras una gran competición. El equipo estuvo formado por Nur Gómez Bufí, Juan Carlos Cornelis Marí, Cristina Planells Serra y Jaume Llorens Riera que lograron subir al podio nacional. También participó el equipo SANTJOSEPNET «B» formado por José Raúl Riera Marí, Magali Cecil Foulon Gohy, Cristina Maneiro Calarde y Vicent Ribas García , logrando una meritoria quinta posición.

Plata en el nacional

El domingo llegaron dos nuevas alegrías para la expedición ibicenca. El equipo compuesto mujer SANTJOSEP.NET, integrado por Cristina Planells Serra, Nur Gómez Bufí, Paula Hidalgo Marí, Cristina Maneiro Calarde, Samira Paniagua Morán y Magali Foulon Gohy, se proclamó subcampeón de España y se llevó la medalla de plata. También se colgó la plata el equipo recurvo hombre Eivissa Patrimoni de la Humanitat, formado por Andrei Robert Aghiorghiesei, Pere Cincunegui Barbado, Adrià Prats Torres, Aitor Ramiro Poley, Toni Roig Roig y Eduardo Santolaria Mercedes. El equipo protagonizó una magnífica actuación para alcanzar la final y finalizar como subcampeón nacional.

El equipo recurvo mujer Eivissa Patrimoni de la Humanitat, formado por Maria Nives Montero Rubio, Nerea López Sanchis, Pilar Pascual Forteza, Iria Vanrell Espadas, Nadia Roig Suarez y Alba Torres Salmoral, logró una sexta posición en una competición muy disputada. Además, el club rozó el podio en otras dos categorías. El equipo compuesto hombre SANTJOSEP.NET, con Juan Carlos Cornelis Marí, Jaume Llorens Riera, José Raúl Riera Marí, Pablo Orozco Méndez, y Vicent Ribas García, finalizó en una meritoria cuarta posición.

Igualmente, el equipo mixto de recurvo Eivissa Patrimoni de la Humanitat, compuesto por Pilar Pascual Forteza, Eduardo Santolaria Mercedes, Maria Nieves Montero Rubio y Toni Roig Roig, se quedó a las puertas de las medallas tras concluir en una destacada cuarta plaza.

Con dos subcampeonatos de España, una medalla de bronce y dos cuartos puestos, la expedición ibicenca regresó de la cita nacional dejando patente el excelente trabajo que se viene realizando desde los clubes. Los resultados cosechados en varias categorías reflejan la solidez y el crecimiento de una entidad que continúa compitiendo al máximo nivel y llevando el nombre de Ibiza y Es Cubells a los puestos de honor del tiro con arco español.