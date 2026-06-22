Hugo Blasco se clasifica para la final del Campeonato de Europa de Motocross

El motociclismo ibicenco sigue derribando fronteras. El jovencísimo piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa, Hugo Blasco, completó este fin de semana una actuación sobresaliente en la semifinal del Campeonato de Europa de Motocross EMX65, disputada en el exigente circuito de Sevlievo (Bulgaria), logrando el billete para la gran final continental que se celebrará el próximo mes de julio en Loket (República Checa).

La cita, disputada los días 20 y 21 de junio, reunió a los mejores pilotos de las zonas Suroeste y Sureste de Europa en una auténtica batalla por las plazas para la final del Europeo. Una competición de máximo nivel en la que Hugo Blasco volvió a demostrar que está llamado a ser uno de los nombres propios del motocross pitiuso. El piloto del Motoclub de Formentera i Eivissa llegaba a Bulgaria después de haber firmado una brillante quinta posición en la última prueba clasificatoria disputada en Portugal, resultado que le permitió acceder a esta semifinal europea.

Lejos de sentirse intimidado por la magnitud del evento, el largo desplazamiento o el enorme nivel de sus rivales, Blasco fue creciendo con el paso de las mangas y exhibió una enorme madurez pese a su juventud. El circuito de Sevlievo, uno de los más prestigiosos del motocross europeo y escenario habitual del Mundial de MXGP, suponía una exigencia máxima por su rapidez, su terreno duro y sus pronunciados desniveles.

En los entrenamientos libres, el piloto ibicenco aprovechó para familiarizarse con el trazado y poner a punto su moto junto a su equipo técnico, finalizando en la decimocuarta posición de su grupo. Posteriormente, en los entrenamientos cronometrados, mostró un gran ritmo a una vuelta y consiguió clasificarse directamente para las mangas con un destacado decimotercer puesto. Ya en la carrera clasificatoria del sábado, Hugo volvió a demostrar su regularidad y cruzó la meta en la decimoquinta posición, asegurándose una buena elección de valla para las carreras decisivas del domingo.

Y fue entonces cuando dio un paso adelante. En la primera manga, el ibicenco realizó una salida limpia y se mantuvo desde los primeros compases en el grupo de cabeza. Sobre un circuito cada vez más roto y exigente, rodó con inteligencia, sin cometer errores y manteniendo un ritmo muy alto para finalizar en una magnífica decimocuarta posición. En la segunda y definitiva manga, con el trazado todavía más castigado, Blasco volvió a sacar a relucir su talento. Mostró un gran estado físico y una técnica muy pulida para aguantar la presión de sus perseguidores y cruzar la línea de meta en una brillante undécima posición.

Gracias a estos resultados, Hugo Blasco concluyó la prueba en la undécima posición de la clasificación general, un resultado que le clasifica matemáticamente para la gran final del Campeonato de Europa de Motocross EMX65, que se disputará el próximo mes de julio en Loket, coincidiendo con una prueba del Mundial de MXGP. Desde el Motoclub de Formentera i Eivissa se valora enormemente este resultado, fruto del trabajo que se viene realizando desde la Escuela de Motociclismo de Ibiza, creada en 2014 y que, doce años después, empieza a recoger los frutos con pilotos compitiendo al más alto nivel nacional e internacional.

Un proyecto del que también forma parte Elías Escandell, una de las grandes referencias del motocross pitiuso y europeo, que colabora activamente en la formación y tecnificación de las nuevas generaciones. Y entre esas nuevas generaciones ya destaca con luz propia Hugo Blasco, que con solo 11 años ya se ha ganado un sitio entre los mejores pilotos de Europa.