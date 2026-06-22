Trote
Heaven des Llorer, Kalenji Pla Rib, Horizon d’Almani e Il·lusió de Synthese mandan en la tarde de trote de Sant Rafel
El hipódromo ibicenco celebró este sábado una jornada con cuatro carreras sobre 1.700 metros en modalidad autostart y con el ejemplar conducido por José Luis Torres firmando el mejor registro
El Hipòdrom de Sant Rafel acogió este sábado una nueva jornada de carreras de trote enganchado, con cuatro pruebas disputadas sobre la distancia de 1.700 metros y salida en modalidad autostart. La reunión, organizada bajo el calendario de la Federació Balear de Trot, dejó una noche competitiva en la que se repartieron premios en las modalidades nacional e internacional.
La primera carrera de la jornada, el Premi Kesaco Phedo, de modalidad nacional y dotado con 330 euros en premios, tuvo como vencedor a Heaven des Llorer, conducido por Antonio Ferrer, que se impuso con un promedio kilométrico de 1:21.4. La segunda posición fue para Gas Hedian, con Fernando Fernández, mientras que Meraki, guiado por Adrián Escandell, completó el podio.
En la segunda prueba, el Premi Dorgos de Guez, ya en modalidad internacional y con 356 euros de dotación, la victoria correspondió a Kalenji Pla Rib, conducido por Juan Planells, con un registro de 1:21.7. Por detrás entró Iroko des Puig, con Llorenç Ferrer, que firmó la segunda posición, seguido por Keysha des Puig, con Carlos Riera.
Horizon d´Almani, con José Luis Torres, firmó el mejor promedio de la tarde
Uno de los mejores registros de la noche llegó en el Premi Aubrion du Gers, tercera carrera del programa, también internacional y con 404 euros en premios. Horizon d’Almani, con José Luis Torres, se llevó el triunfo con un destacado promedio de 1:16.3. La segunda posición fue para Giant’s Causeway, conducido por Manuel Reyes, mientras que Get Up de Vauville, con Francisco José Marimón, terminó tercero.
La jornada se cerró con el Premi Associació del Trot Eivissenc, la carrera con mayor dotación de la noche, con 600 euros en premios. El triunfo fue para Il·lusió de Synthese, guiado por Carlos Riera, que firmó un registro de 1:18.1. En segunda posición finalizó Karateka Plus, con Antonio Escandell Serra, seguido por Jar Jar Binks, conducido por Juan Francisco Planells.
La reunión dejó una noche completa de trote en Sant Rafel, con participación destacada de varios conductores habituales del circuito pitiuso y registros competitivos en una jornada marcada por las cuatro pruebas sobre la misma distancia.
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