Europa vuelve a escuchar el rugido de Elías Escandell, piloto de Ibiza

El piloto ibicenco del Motoclub de Formentera i Eivissa, Elías Escandell, ha completado este fin de semana con buenas sensaciones su regreso al Campeonato de Europa de Motocross (EMX250), cuya séptima prueba se disputó en el histórico y exigente circuito italiano de Montevarchi. Tras varios meses alejado de la competición por una lesión de rodilla que condicionó el inicio de su temporada, Escandell volvió a subirse a la Honda oficial del Maddii Racing Team con un objetivo claro: recuperar el ritmo de carrera, acumular kilómetros y comprobar su estado físico frente a los mejores pilotos del continente.

Y las sensaciones no pudieron ser mejores. El ibicenco sorprendió desde la primera toma de contacto con la pista italiana, firmando una espectacular tercera posición en los entrenamientos libres. Un resultado que confirmó que su velocidad y talento permanecen intactos a pesar del tiempo de inactividad. Posteriormente, en los entrenamientos cronometrados y con el circuito ya mucho más castigado, Escandell optó por asegurar la clasificación sin asumir riesgos innecesarios. El piloto pitiuso firmó el duodécimo mejor tiempo de su grupo, un resultado que le permitió acceder directamente a las mangas y demostrar que el ritmo está ahí para volver a pelear con los mejores.

Ya en competición, Escandell mostró una gran fortaleza mental y supo gestionar el esfuerzo físico en un fin de semana marcado por las altas temperaturas. Los meses de inactividad todavía pasan factura y su estado físico aún no se encuentra al cien por cien, algo que le impidió mantener durante toda la manga el ritmo que exhibió en algunos momentos del fin de semana. En la primera manga, disputada el sábado, realizó una salida inteligente, evitó los incidentes habituales de las primeras curvas y completó una carrera muy sólida para finalizar en una meritoria decimonovena posición, sumando sus primeros puntos europeos tras la lesión.

El domingo, con el circuito mucho más deteriorado por el paso de las categorías mundialistas, el piloto ibicenco dio un paso adelante. Rodó con mayor confianza y mejores sensaciones, aunque sufrió en las últimas vueltas al quedarse sin tirables en sus gafas y perder prácticamente toda la visibilidad, circunstancia que le hizo ceder algunas posiciones. Aun así, logró cruzar la meta en la decimoctava plaza.

Con estos resultados, un 19º y un 18º puesto en las mangas, Elías Escandell concluyó en la 21ª posición de la clasificación general del Gran Premio de Italia, sumando cinco valiosos puntos para el Campeonato de Europa. Más allá del resultado, el balance es muy positivo para el Motoclub de Formentera i Eivissa. Escandell ha completado un fin de semana de máxima exigencia sin molestias físicas, dejando destellos del enorme nivel que atesora y confirmando que su progresión puede ser muy rápida en las próximas citas del calendario europeo. El ibicenco ha vuelto y ya ha avisado de que quiere volver a mirar hacia el top-10 continental.