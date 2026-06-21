Toni Roig, arquero de Ibiza, seleccionado para el Campeonato del Mundo en Estados Unidos: «Tengo hambre de ir a unos Juegos Olímpicos»

Si tuviéramos que mencionar un deporte en el que Ibiza y Formentera tienen un peso considerable a nivel nacional, tendríamos que echar un vistazo a la ingente cantidad de jóvenes promesas que cada año aparecen en el tiro con arco. Durante años, los clubes de las pitiusas han contribuido a que Baleares sea la segunda comunidad autónoma que más arqueros aporta a la selección nacional. Una de las principales figuras que forman parte de este dominio es Toni Roig (2006), ibicenco natural de Can Misses y que, pese a su corta edad, ya ha traído decenas de medallas a nivel nacional e internacional en las categorías base de este deporte. Hace unas semanas logró alzarse con el bronce en el Campeonato de España de Campo y, el pasado jueves, fue seleccionado para formar parte de la expedición española que viajará a Yankton (Estados Unidos) para disputar el Campeonato del Mundo del 20 al 28 de septiembre de este año. La joven estrella atiende a Diario de Ibiza para explicar cómo ha sido su crecimiento en uno de los deportes que más cultura y desarrollo tienen en la isla.

¿Cómo vivió la noticia de esta convocatoria para el Campeonato del Mundo?

Muy contento, porque no se sabía qué decisión iba a tomar la federación, ya que a veces no suelen llevar a los deportistas por falta de presupuesto, pero yo, en teoría, tenía los requisitos. He tenido una muy buena temporada como primero en el ranking nacional y era el que mejor estaba por puntuación. Mi familia también se alegró mucho, porque entrenas toda la temporada, compites y trabajas para estas cosas.

Esta llamada llega justo después del bronce que consiguió en el Campeonato de España de Campo. ¿Qué le pareció?

La competición me gustó mucho. La fase de clasificación fue en la que mejor he tirado en mi vida, hice récord personal y quedé primero, aunque en las eliminatorias quedara tercero. Es un resultado muy bueno, aunque el año pasado hice oro. El bronce no está nada mal, pero yo quería el oro, la verdad.

Actualmente, reside en el centro de alto rendimiento Joaquín Blume de Madrid. ¿Ha notado mucho el salto de nivel respecto al de la isla?

Sí, es bastante alto, sobre todo porque ahora hay objetivos mucho más ambiciosos, como los Juegos Olímpicos y competiciones importantes. El nivel se nota muchísimo, pero para ser mi primer año de sénior no está mal. Al tratarse de un deporte mucho más mental que físico, el pico de rendimiento suele rondar entre los 25 y los 29 años, por lo que no tengo prisa.

Ahora que menciona el aspecto mental, ¿cómo ha trabajado este aspecto en el último año?

Tienes que estar muy en el presente. Una tirada no es como un sprint, sino como una maratón. Puedes fallar una flecha, pero no puedes permitir que eso perjudique a la siguiente. Tienes que ser capaz de tirar una flecha, aunque la hayas tirado muy bien o muy mal, y hacer un reseteo mental para que no te afecte. Eso lo he trabajado mucho este año y me ha venido muy bien para las competiciones.

Usted compagina el entrenamiento con la carrera de Derecho, ¿es posible compaginar ambas?

La vida universitaria es bastante difícil de compaginar. Yo, por ejemplo, no cojo todas las asignaturas, sino que voy a curso por año. Si hay once asignaturas en un curso, cojo siete y voy a un ritmo más lento. Dentro de lo que cabe, si hay que estudiar en un avión de camino a una competición, es lo que hay. Si después de ir a clase tienes que ir a entrenar rápido, casi sin tiempo para comer, y estar hasta tarde, también. Hay que hacer ciertos sacrificios para conseguir lo que uno quiere, pero se puede y es compatible.

¿Qué supone para usted representar a la isla en campeonatos por todo el mundo?

Llegar y decir que soy de Ibiza, llevar el nombre en la camiseta y saber que de una isla tan pequeña, con tan pocos habitantes, se pueden mostrar cosas más allá de la fiesta, es un orgullo. Poder hablar de otra manera de Ibiza y representarla en el mundo es algo muy bonito. Ojalá pueda hacerlo durante mucho tiempo.

¿Cuál cree que es la clave para que Ibiza posea tanto nivel en tiro con arco?

Yo diría que la importancia y el sistema que tienen a nivel de escuelas, ya que priorizan muchísimo a los niños. Hay cursos en los que varias personas del club van por los colegios de la isla para que, durante la semana de educación física, los niños prueben el tiro con arco. A muchos les acaba gustando y se apuntan. Además de esa buena captación, el ambiente familiar que hay en el club y cómo se gestiona hacen que la gente se quede y disfrute.

Regresando a sus inicios, ¿cómo surgió su interés en este deporte? ¿Le vino de familia o por iniciativa propia?

Fue por iniciativa propia. En mi familia son muy deportistas, pero nadie hacía tiro con arco. Desde pequeño, por unas pruebas o por algo que no recuerdo bien, vi el tiro con arco y me enamoré. Le dije a mi madre que me quería apuntar, pero me dijeron que no tenía la edad, que me faltaba un año, porque tenía solo ocho. Mi madre pensó que sería un capricho y que se me olvidaría, pero al año siguiente, me acordé de que ya había pasado un año y de que ya me podía apuntar. Entonces mi madre dijo: «Será que sí que quiere hacerlo». Me apunté y hasta hoy, once años después [risas].

¿Ha tenido algún referente a lo largo de estos años?

A nivel deportivo, Rafa y Toni Nadal, por su mentalidad y por cómo piensan. Me parecen una barbaridad. También recuerdo que el año pasado, cuando llegué al centro, vino Ilia Topuria a darnos una charla y enseñarnos el cinturón. Todavía no era tan conocido como ahora, acababa de hacer su primera pelea importante, y flipé con su forma de pensar. En tiro con arco, los referentes son los coreanos, porque son los mejores a nivel internacional y tienen una cultura muy fuerte. En España, Antonio Vázquez y Juan Carlos Holgado son referentes porque consiguieron la única medalla olímpica española en este deporte. Siempre se les tiene como referencia para lo máximo que se puede lograr en este deporte: una medalla olímpica.

Y ahora que lo menciona, ¿dónde cree que está su techo? ¿Ve posible disputar unos Juegos?

Es complicado, porque solo pueden ir tres personas y clasificarse no es fácil. Pero, ¿por qué no? Tengo hambre de ir a unos Juegos. Que luego lo consiga o no, o que sea complicado, es otra cosa. Como he dicho, en este deporte el pico de rendimiento suele llegar más adelante. Yo todavía no estoy ahí, así que tengo paciencia. Tengo que madurar y, si consigo hacerlo bien, lo veo viable. ¿Por qué no?