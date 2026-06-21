SD Formentera, Inter Ibiza y SD Ibiza siguen confeccionando sus plantillas de cara a la próxima temporada en Tercera RFEF

Los equipos pitiusos que este año formarán parte del Grupo 11 de Tercera RFEF continúan configurando sus plantillas de cara a la temporada 26-27. Con el ya confirmado ascenso de la Peña Deportiva a Segunda RFEF, tres serán las escuadras de Ibiza y Formentera que buscarán llegar a lo más alto en la quinta categoría del fútbol español: SD Ibiza, Inter Ibiza y SD Formentera. Aunque la temporada estival no ha hecho más que comenzar, el trío pitiuso ya ha protagonizado algunos movimientos en un mercado de fichajes donde las renovaciones y las nuevas incorporaciones han sido las protagonistas.

La SD Ibiza ha sido uno de los combinados que más rápido se ha movido tras finalizar la temporada. Una vez consumado el fatídico descenso a Tercera RFEF, Sa Deportiva comenzó por afianzar las bases renovando al líder del barco, el técnico Raúl Casañ, y su mano derecha, Juan López. La entidad decidió seguir apostando por el cuerpo técnico que llevó al equipo a Segunda RFEF y con el que logró permanecer dos temporadas en la cuarta categoría nacional.

La continuidad de Casañ y López al frente del cuadro rojillo dio paso al anuncio del primer fichaje, procedente de la SD Portmany: Kenai López, que llega para reforzar el centro del campo ibicenco. Sami El Ouarit, Toni Riera y el italiano Alessandro Moscardi serían las siguientes incorporaciones de Sa Deportiva para apuntalar la medular y el ataque con el objetivo de lograr el ascenso.

El Inter Ibiza ya ha hecho oficial la incorporación de siete jugadores nuevos

El club pitiuso, que afrontará su primera temporada en Es Putxet como su nuevo estadio, también ató a algunas piezas indispensables para el organigrama de la plantilla y que tuvieron un papel fundamental la temporada pasada. Las renovaciones de Pepe Bernal, Joan Prado, Adri Montalbán, Pep Vidal, Mario Riquelme y Felipe Pérez asientan las bases de un proyecto que ha optado por dar continuidad a varios de los engranajes que han sostenido a un equipo que sueña con lo más alto la próxima campaña.

El Inter Ibiza, por su parte, continúa dando forma a la plantilla que buscará dar el sorpasso en la clasificación del Grupo 11, como ya hiciera la pasada temporada, donde estuvo a nada de tocar unos playoffs que habrían sido históricos para el club. Los Guerreros han anunciado hasta siete fichajes en lo que va de mercado: Rivaldo, Jesús Berlanga, el argentino Juan Cruz Kulak, Adrián Blanco, Chris Mayo y Santiago d´Abarno. Un grupo de jugadores que llega para reforzar todas las posiciones de un equipo que quiere seguir ascendiendo posiciones y alcanzar la fase de promoción.

El cuadro entrenado por Carlos Fourcade también ha cerrado la renovación de una parte fundamental en el éxito de los de azul y oro. Primeramente, la de su capitán, Antonio Rodríguez, que continuará liderando a los suyos en el centro del campo. Posteriormente, el club anunció la continuidad de Facu Algañaraz, Guido Navarro y Naim Passes, que seguirán defendiendo la elástica interista, a la espera de más nombres que oficialicen su continuidad de cara a la campaña 26/27.

La SD Formentera, enfocada en cerrar renovaciones

Sin embargo, si hay una escuadra que está confirmando gran parte del bloque que disputará la próxima temporada es la SD Formentera. Comenzando por su técnico, Maikel Romero, el club formenterense ha cerrado la renovación de varios jugadores y, hasta el momento, no ha hecho oficial la incorporación de ningún futbolista. La única alta confirmada es la de Jorge Jurado, que acompañará como segundo entrenador a Romero en la andadura de los pitiusos en Tercera RFEF.

En cuanto al apartado de renovaciones, la entidad rojilla ya ha hecho oficial la continuidad de sus dos guardametas -Charlie y Tommy-, Alberto Górriz, Kike Ferreries, Mario Pineda, Jay Romero, Joaco, Losada y Josiño. Mención especial para José Pose, delegado del club que continuará en la entidad tras más de 31 años y 800 partidos oficiales a sus espaldas. Sin duda, toda una carrera ligada al fútbol de la isla y que promete más años de profesionalidad y experiencia.