El Municipal de Santa Eulària se vistió de gala para el ascenso de la Peña Deportiva

El Municipal de Santa Eulària vivió una de esas tardes que quedan grabadas para siempre en la memoria de un club. La afición respondió a la llamada y llenó las gradas para empujar a una Peña Deportiva que, un año después del doloroso descenso, recuperó su sitio en Segunda RFEF.

Tras el pitido final, el césped se convirtió en una fiesta improvisada en la que jugadores, cuerpo técnico, familiares y aficionados se fundieron en abrazos, lágrimas y sonrisas para celebrar un ascenso tan sufrido como merecido.

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Una jornada histórica que devuelve la ilusión a Santa Eulària y que demuestra que la Peña nunca dejó de creer en sí misma. un total de unos 150 aficionados granadinos se presentaron en Santa Eulària para animar a su equipo de la mano de Augusto Batalla, portero del Rayo Vallecano, que militó en las filas del Granada y que no quiso perderse la final por el ascenso.