Boris Balibrea toma el mando del Class Sant Antoni

Boris Balibrea Oliveras (Barcelona, 16 de abril de 1988) será el nuevo entrenador del Class Bàsquet Sant Antoni para la temporada 26-27 en la Segunda FEB. Sustituirá en el cargo a Josep Maria Berrocal, que finalizó su vinculación con el club ibicenco hace unas semanas. Balibrea será ahora el encargado de dirigir al equipo ibicenco, que en las últimas tres temporadas ha disputado la finalísima por el ascenso a la Primera FEB, quedándose a las puertas por dar el salto de categoría.

En España, Balibrea ha pasado por clubes como el CB Tíjola, L’Hospitalet, Villarrobledo y Santfeliuenc, principalmente en la Liga EBA. Desde hace ya varios años entrenaba en el extranjero. Estuvo en Suecia, en clubes como el Wetterbygden Stars (tres temporadas) y el Umea BSKT (otras tres campañas), ambos de la máxima competición sueca. Con los nórdicos también trabajó como miembro del staff de la selección sueca absoluta, ampliando su experiencia y sus conocimientos.

«Hacer disfrutar a la afición con un juego alegre y divertido»

A Sant Antoni llegará procedente del Miejski Klub Sportowy Dabrowa Górnicza, al que ha dirigido, desde 2023, en la Energa Basket Liga, la máxima competición polaca. Ahora vuelve a salir de su zona de confort, como él mismo ha manifestado en varias ocasiones al hablar de su trayectoria, para enrolarse en uno de los proyectos más importantes de la tercera categoría del baloncesto masculino español.

Sus equipos se caracterizan por un juego alegre, de transiciones rápidas y muchas posesiones, además de agresividad defensiva. Balibrea se muestra «muy feliz y orgulloso por esta oportunidad». «Cojo este reto con una responsabilidad muy grande para hacer disfrutar a nuestra gente en Sa Pedrera. Intentaremos hacer disfrutar a nuestra afición con un juego alegre y atractivo», asegura el catalán, que también manda un mensaje para la plantilla: «El compromiso dentro y fuera de la pista, trabajar al límite de nuestras posibilidades y no rendirnos nunca serán aspectos innegociables en nuestro equipo para hacer soñar a toda la isla».

La renovación del base Dani de la Rúa y la contratación de Boris Balibrea como entrenador son los dos primeros movimientos en la configuración del Class Bàsquet Sant Sant Antoni 26-27. Empieza una nueva aventura.