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Ramiro González, técnico de la Peña Deportiva: "El mérito es de los jugadores"

El entrenador ibicenco se mostró emocionado tras el ascenso, agradeció la confianza depositada en él y no escondió su deseo de continuar en Santa Eulària

Ramiro González durante un entrenamiento intersemanal

Ramiro González durante un entrenamiento intersemanal / Peña Deportiva

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

Ramiro González compareció emocionado tras certificar el ascenso de la Peña Deportiva a Segunda RFEF. El técnico no quiso atribuirse el mérito del éxito y señaló a sus jugadores como los verdaderos protagonistas de una temporada inolvidable.

"Si hoy estoy aquí es gracias a mucha gente. A Raúl Casañ, que apostó por mí; a Mario Ormaechea; a toda mi familia y, sobre todo, a todos mis jugadores del año pasado. Uno por uno. Sin ellos yo no habría venido a la Peña Deportiva. Gracias de corazón a todos ellos y un abrazo muy fuerte", afirmó.

El entrenador confesó la magnitud de lo conseguido y aseguró que este ascenso es el momento más importante de su carrera deportiva: "Yo firmaba ascender y no volver a entrenar. Porque no hay nada como llevarte un recuerdo así. El dinero va y viene, la vida no va de eso. La vida va de vivir estos momentos y esta noche. La verdad es que todavía no doy crédito".

"Encontramos un gran equipo"

Ramiro recordó que desde el primer día creyó en el potencial de la plantilla, a pesar de las dudas externas. "Encontramos un gran equipo y veníamos diciendo desde hace tiempo que estos jugadores eran muy buenos, aunque mucha gente no nos creía. Esta segunda parte nos ha puesto todo de cara y ahora solo queda disfrutarlo y descansar un poco".

El preparador quiso volver a poner el foco en el vestuario y restarse importancia: "Me siento un privilegiado por poder estar hablando aquí. Pero yo no he hecho nada. Han sido los jugadores. Solo puedo darles las gracias y disfrutarlo, porque para mí ellos son lo más importante".

Preguntado por su continuidad, González dejó claro que su deseo es seguir al frente del proyecto: "El contrato está ahí. Si ellos me quieren, yo continúo. Evidentemente quiero sentir el respaldo y que estén contentos con mi trabajo. Creo que el club está contento conmigo y yo con ellos. Lo que hemos conseguido es algo muy grande, por lo menos para mí".

El técnico fue más allá y reconoció que ni siquiera como futbolista había experimentado una emoción semejante: "Para mí es la mayor ilusión de mi vida. Ni de futbolista había sentido algo así. El sentimiento que tengo hoy es indescriptible. Soy un privilegiado".

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Finalmente, se rindió ante la afición de la Peña Deportiva, que llenó el Municipal de Santa Eulària para acompañar al equipo en una tarde histórica: "Es increíble ver que la gente pierde tiempo de su vida para venir a un partido de Tercera División y ver el campo así. No doy crédito. Me va a costar dormir, pero ya no por preparar un partido, sino por todo lo que hemos vivido. Ha sido maravilloso. Está toda la gente que nos quiere y ahora solo queda disfrutarlo todos juntos".

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