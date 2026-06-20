Ramiro González, técnico de la Peña Deportiva: "El mérito es de los jugadores"

Ramiro González compareció emocionado tras certificar el ascenso de la Peña Deportiva a Segunda RFEF. El técnico no quiso atribuirse el mérito del éxito y señaló a sus jugadores como los verdaderos protagonistas de una temporada inolvidable.

"Si hoy estoy aquí es gracias a mucha gente. A Raúl Casañ, que apostó por mí; a Mario Ormaechea; a toda mi familia y, sobre todo, a todos mis jugadores del año pasado. Uno por uno. Sin ellos yo no habría venido a la Peña Deportiva. Gracias de corazón a todos ellos y un abrazo muy fuerte", afirmó.

El entrenador confesó la magnitud de lo conseguido y aseguró que este ascenso es el momento más importante de su carrera deportiva: "Yo firmaba ascender y no volver a entrenar. Porque no hay nada como llevarte un recuerdo así. El dinero va y viene, la vida no va de eso. La vida va de vivir estos momentos y esta noche. La verdad es que todavía no doy crédito".

"Encontramos un gran equipo"

Ramiro recordó que desde el primer día creyó en el potencial de la plantilla, a pesar de las dudas externas. "Encontramos un gran equipo y veníamos diciendo desde hace tiempo que estos jugadores eran muy buenos, aunque mucha gente no nos creía. Esta segunda parte nos ha puesto todo de cara y ahora solo queda disfrutarlo y descansar un poco".

El preparador quiso volver a poner el foco en el vestuario y restarse importancia: "Me siento un privilegiado por poder estar hablando aquí. Pero yo no he hecho nada. Han sido los jugadores. Solo puedo darles las gracias y disfrutarlo, porque para mí ellos son lo más importante".

Preguntado por su continuidad, González dejó claro que su deseo es seguir al frente del proyecto: "El contrato está ahí. Si ellos me quieren, yo continúo. Evidentemente quiero sentir el respaldo y que estén contentos con mi trabajo. Creo que el club está contento conmigo y yo con ellos. Lo que hemos conseguido es algo muy grande, por lo menos para mí".

El técnico fue más allá y reconoció que ni siquiera como futbolista había experimentado una emoción semejante: "Para mí es la mayor ilusión de mi vida. Ni de futbolista había sentido algo así. El sentimiento que tengo hoy es indescriptible. Soy un privilegiado".

Finalmente, se rindió ante la afición de la Peña Deportiva, que llenó el Municipal de Santa Eulària para acompañar al equipo en una tarde histórica: "Es increíble ver que la gente pierde tiempo de su vida para venir a un partido de Tercera División y ver el campo así. No doy crédito. Me va a costar dormir, pero ya no por preparar un partido, sino por todo lo que hemos vivido. Ha sido maravilloso. Está toda la gente que nos quiere y ahora solo queda disfrutarlo todos juntos".