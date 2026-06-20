La Peña Deportiva vuelve a Segunda RFEF a golpe de vendaval

La Peña Deportiva ya está donde quería estar. El conjunto de Santa Eulària certificó este sábado su regreso a Segunda RFEF tras imponerse por 5-2 al Arenas de Armilla en un Municipal entregado, que vivió una tarde inolvidable. Los de Ramiro González sufrieron y dudaron por momentos, pero terminaron arrollando a un rival que plantó cara hasta donde le alcanzaron las fuerzas y que acabó siendo víctima de un vendaval local que decidió la eliminatoria en apenas cuatro minutos.

El Municipal presentó sus mejores galas, con una notable presencia de aficionados granadinos (alrededor de 150) entre los que se encontraba incluso Augusto Batalla, portero del Rayo Vallecano. El ambiente era el de las grandes citas y el partido respondió a las expectativas.

El Arenas salió mejor. Presionó arriba y reclamó un penalti en el minuto dos tras una salida de Lautaro sobre Bolívar. A la Peña le costó encontrar su fútbol y su mejor arma, el balón. Los visitantes controlaban los tiempos y parecían más cómodos sobre el césped. La primera ocasión local llegó en el 22, cuando Samu Pinto probó suerte desde fuera del área con un potente disparo que se marchó rozando el poste. Fue el aviso antes del primer golpe.

Porque apareció el de siempre. Corría el minuto 28 cuando Nico Rosa se desdobló por la izquierda y puso un centro medido al primer palo, donde apareció Salinas, más listo que nadie, para anticiparse a la defensa y empujar el balón a la red. Estalló el Municipal. La Peña golpeaba primero y lo hacía con una efectividad demoledora.

Pero la alegría duró poco. Apenas seis minutos después, el Arenas calcó la jugada del 1-0. Migue García ganó línea de fondo por la izquierda y puso un balón perfecto para Bolívar, que definió con calidad lejos del alcance de Lautaro. El 1-1 devolvía la igualdad a la eliminatoria y sembraba algunas dudas en el cuadro ibicenco.

El empate dio alas a los granadinos, mientras la Peña pasó de la euforia a la incertidumbre en cuestión de minutos. Nico, el más activo de los locales en la primera mitad, volvió a poner un centro con música al segundo palo que Maroto remató alto. Fue la última ocasión antes del descanso.

Tres minutos frenéticos

Pero tras el paso por vestuarios llegó el huracán. Ramiro González movió ficha y dio entrada a Sergi por Maroto. Y la Peña desató la locura. En el minuto 52, Carlos Moreno puso un saque de banda al corazón del área y Julen apareció desde segunda línea para conectar un cabezazo imparable y poner el 2-1.

El Arenas todavía estaba intentando asimilar el golpe cuando recibió otro directo a la mandíbula. Dos minutos después, Samu Pinto cazó un balón suelto dentro del área y su disparo, tras tocar en un defensor, terminó dentro de la portería de Jesús López.

El Municipal era una fiesta. Y apenas un minuto más tarde llegó la sentencia. El guardameta visitante cometió un error incomprensible al dejar escapar un balón aparentemente sencillo. Montori, atento al regalo, solo tuvo que empujarlo a la red para hacer el 4-1 y desatar la locura absoluta en Santa Eulària.

Tres goles en apenas cuatro minutos. Un vendaval que dejó al Arenas al borde del KO. Jorge Molina reaccionó con cambios ofensivos y los visitantes se fueron arriba con orgullo. Lautaro tuvo que intervenir con dos grandes paradas antes de que Osorio, en el minuto 71, recortara distancias con una espectacular chilena a bocajarro que la defensa blanquilla protestó por posible fuera de juego.

El partido se abrió por completo, convertido en un ida y vuelta constante. Pero la Peña volvió a encontrar en Jesús López a su mejor aliado. El meta visitante salió en falso y Fraile, muy atento, aprovechó el error para marcar el quinto y cerrar definitivamente cualquier esperanza andaluza.

Ramiro González comenzó entonces a mover el banquillo y dio descanso a algunos de sus hombres más importantes, entre ellos Mubarak, uno de los futbolistas más destacados del encuentro. El Arenas bajó los brazos. La Peña pudo ampliar aún más la ventaja, aunque también tuvo que aparecer Lautaro con una gran intervención ante un disparo ajustado de Pablo Aguilar.

El pitido final fue el comienzo de la fiesta. Jugadores, cuerpo técnico y afición celebraron un ascenso merecido, construido desde el trabajo y el carácter. Solo un año después del descenso, la Peña Deportiva vuelve a Segunda RFEF. Y lo hace a lo grande, firmando una manita para la historia y recordando a todos que, en Santa Eulària, nunca dejaron de creer.