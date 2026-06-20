El Palladium Can Misses acogerá un partido de la selección española sub-21

El Estadio Palladium Can Misses se convertirá el próximo 6 de octubre en la casa de la selección española. En concreto, el recinto acogerá a La Rojita en el partido correspondiente a la jornada 13 de la fase de clasificación que la sub-21 tendrá que disputar ante Rumanía. Así lo confirmó Rafael Triguero, alcalde de Ibiza, durante la ceremonia de entrega de trofeos en la 'Festa de campions de Eivissa i Formentera' celebrada el pasado viernes.

El grupo dirigido por David Gordo afrontará uno de los encuentros más importantes de la temporada en Ibiza, ya que es el último partido clasificatorio para el Europeo que tendrá lugar el próximo año en Albania y Serbia. Pese a que el combinado español podría llegar con algo en juego en la última jornada, lo cierto es que se encuentra cómodamente en la primera posición con 21 puntos, cinco por encima de Finlandia, su más inmediato perseguidor.

Para rescatar el último encuentro que la isla acogió por parte de una selección nacional hay que remontarse al 11 de abril de 2023. En aquella ocasión, lo hizo para la selección absoluta femenina en el duelo que disputó en Can Misses ante China y que venció por 3-0. Además, la cita nacional fue doble, ya que cinco días antes se enfrentó a la selección noruega en el estadio blaucel ante la presencia de más de 2.000 espectadores, con un resultado de 4-2.