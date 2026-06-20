Fútbol sala femenino
Las chicas de la UE Sant Josep se despiden del ascenso tras un año fantástico
El grupo de mujeres que entrena Óscar Ribas cae nuevamente por 7-1, mismo resultado que en el partido de ida, ante el CD Santa Ana y cierran una gran temporada en la que lograron el campeonato autonómico
La UE Sant Josep se despide del sueño del ascenso a la Segunda División Femenina. Las josepines cayeron durante la tarde de este sábado ante el CD Santa Ana por 7-1 en la vuelta de la final de la fase de ascenso a la segunda categoría nacional. El conjunto que lidera Óscar Ribas logró igualar el duelo durante los primeros compases con un tanto de Andrea Martín, pero la superioridad de las valencianas, que también se impusieron por 1-7 en el encuentro de ida disputado en Can Guerxo, fue muy evidente a medida que pasaban los minutos.
Sin embargo, esta derrota no ensombrece la fantástica temporada que el combinado ibicenco ha llevado a cabo en la Liga Autonómica de Baleares, donde se proclamaron campeonas y en la que dieron pasos hacia adelante en el crecimiento de una liga que cada año continúa aumentando su nivel.
- Heroica remontada de la PE Sant Jordi para ascender a Tercera RFEF
- La Peña Deportiva sale viva de Armilla y se jugará el ascenso en Santa Eulària
- Ibiza se vuelca con la Selección en el día de su debut en el Mundial
- Aitor Molina y Sofía Juan repiten triunfo en la décima edición de la Travesía Canal de Sant Antoni
- Tarde de reconocimiento y diversión en la fiesta de campeones del fútbol base pitiuso
- Estos son los trece deportistas de Ibiza reconocidos por Santa Eulària por sus éxitos deportivos nacionales e internacionales
- Julio César HM iguala el récord nacional absoluto del Hipòdrom de Sant Rafel
- La PE Sant Jordi, a por una remontada que valdría un ascenso