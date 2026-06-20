Las chicas de la UE Sant Josep se despiden del ascenso tras un año fantástico

La UE Sant Josep se despide del sueño del ascenso a la Segunda División Femenina. Las josepines cayeron durante la tarde de este sábado ante el CD Santa Ana por 7-1 en la vuelta de la final de la fase de ascenso a la segunda categoría nacional. El conjunto que lidera Óscar Ribas logró igualar el duelo durante los primeros compases con un tanto de Andrea Martín, pero la superioridad de las valencianas, que también se impusieron por 1-7 en el encuentro de ida disputado en Can Guerxo, fue muy evidente a medida que pasaban los minutos.

Sin embargo, esta derrota no ensombrece la fantástica temporada que el combinado ibicenco ha llevado a cabo en la Liga Autonómica de Baleares, donde se proclamaron campeonas y en la que dieron pasos hacia adelante en el crecimiento de una liga que cada año continúa aumentando su nivel.