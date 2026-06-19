El tiro con arco de Ibiza apunta al mundo

El tiro con arco ibicenco continúa dando prueba de que es uno de los mejores del país. La convocatoria de Toni Roig por parte de la Real Federación de Tiro con Arco (RFETA) para disputar el Campeonato del Mundo que se celebrará en Yankton (Estados Unidos) -20 al 28 de septiembre- no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de trabajo silencioso, constancia y una estructura deportiva que ha logrado convertir a la isla en uno de los focos más importantes dentro del panorama nacional.

En el seno de S’Arc d’Eivissa, club al que sigue vinculado Roig pese a entrenar actualmente desde hace varios años en Madrid, la noticia se ha recibido con enorme satisfacción. «Como club estamos muy contentos. Toni es un chico que se ha esforzado un montón, que está dedicándole muchas horas, y estamos muy orgullosos de su avance y de su dedicación», explica Carlos Marí, técnico de la entidad.

La receta de este éxito, asegura, no responde a un único factor. Y es que detrás de los múltiples éxitos a nivel nacional e internacional que consiguen los arqueros de la isla hay una combinación de implicación técnica y compromiso de los deportistas: «Aquí nos gusta mucho trabajar como equipo. Los técnicos estamos muy implicados y los deportistas se lo toman en serio, entrenan muy duro y no les regalan nada. Sobre todo, creemos en trabajar en un proyecto común y seguir todos hacia el mismo objetivo», señala Marí.

Grupo de arqueros de iniciación. / ArcoIbiza

ArcoIbiza, un proyecto que aúna todo el tiro con arco de la isla

Ese proyecto común tiene nombre propio: ArcoIbiza. Aunque sobre el papel permanecen los tres principales clubes que desarrollan el tiro con arco en la isla -S’Arc d’Eivissa, Club Es Cubells y Club de Tir amb arc Formentera- la realidad diaria funciona como una estructura compartida. «Realmente somos todos los mismos. Llevamos los tres clubes y nos ayudamos mutuamente para intentar alcanzar los mejores resultados. Queremos que los deportistas disfruten del proceso, que para nosotros también es muy importante», apunta el técnico.

La trayectoria de Toni Roig resume bien esa filosofía. El arquero ibicenco comenzó desde muy joven en las escuelas de iniciación del club, donde niños y niñas tienen la oportunidad de descubrir este deporte y probar sus primeras flechas. A partir de ahí, fue superando etapas hasta llegar al centro de alto rendimiento Joaquín Blume en Madrid, actividad que compagina con sus estudios en la ciudad capitalina.

Sin embargo, Roig no es el único nombre propio que ha conseguido llevar la bandera ibicenca más allá de territorio español. Y es que la figura de Nur Gómez, formada también en la isla y vinculada al Club Es Cubells, se ha consolidado también como otra de las mayores referencias internacionales del tiro con arco pitiuso, tras conseguir varias medallas en su andadura por el continente europeo.

Baleares, segunda comunidad con mejores resultados del país

La fortaleza de la cantera ibicenca no se entiende sin el trabajo de técnicos que llevan muchos años sosteniendo el proyecto. La continuidad, implicación y capacidad de acompañar al cada joven deportista en las diferentes etapas de su desarrollo han sido claves para que una pequeña isla como es Ibiza haya adquirido la cultura de gran talento que le ha permitido competir ante comunidades mucho más grandes.

Los datos avalan esa sensación, ya Baleares es actualmente la segunda comunidad que más deportistas aporta a los Campeonatos de España, y también la segunda con mejores resultados, con una presencia muy destacada del bloque ibicenco. El crecimiento deportivo también ha despertado un mayor interés social. Aunque la demanda fluctúa según los años, el club percibe que cada vez más jóvenes y sobre todo adultos se acercan al tiro con arco para disparar sus primeras flechas y engrosar un grupo que cuenta con alrededor de 70 deportistas en la isla.

El gran reto, sin embargo, aparece cuando los deportistas alcanzan la edad universitaria. Muchos deben abandonar la isla para estudiar, y ese paso supone a veces una pérdida de continuidad. Pese a ello, Marí mira al futuro con optimismo: «Nuestra propuesta es seguir creciendo y poder llevar a cuantos más deportistas mejor hasta donde ellos quieran llegar. Queremos acompañarlos hasta el nivel que ellos se propongan», explica el técnico.

Desde los clubes, el mensaje para quienes quieran iniciarse es claro: probar. «Nos gusta animar a que prueben cosas nuevas. El tiro con arco es un deporte al que cuesta darle difusión, pero invitamos a todos a conocerlo, a saber qué se siente al tirar una flecha y a decidir después si es un deporte que les gusta. Lo importante es que sepan que estamos aquí y que tienen la opción de practicar tiro con arco», finaliza.