Tarde de reconocimiento y diversión en la fiesta de campeones del fútbol base pitiuso

El Estadi Municipal de Es Putxet se convirtió durante la tarde de este viernes en el punto de celebración del fútbol y fútbol sala base pitiuso, tras congregar a centenares de niños y niñas en la 'Festa de Campions de Eivissa y Formentera', organizado por la Federació de fútbol de les Illes Balears (FFIB) en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza. La institución balear, que se encuentra en el año de su centenario, continúa desplegando su calendario de actividades en la isla ibicenca, sobre todo a raíz de la construcción del nuevo campo municipal.

Más de mil familiares llenaron las gradas de Es Putxet para contemplar orgullosos los logros de los jóvenes deportistas, que fueron desfilando por el césped del estadio hasta el escenario donde levantarían sus respectivos trofeos. Algunos llegarían a levantar hasta cuatro copas, como fue el caso de la Penya Independent, que arrasó en la categoría alevín sub-11. Otros, en cambio, aprovecharon para celebrar su título como si de la mismísima Copa del Mundo se tratase, ante la atenta y orgullosa mirada de los centenares de padres que no quisieron perderse un momento tan especial.

El acto no premió únicamente a los ganadores. Antes de la entrega de trofeos a los campeones de cada competición, se hizo una entrega de copas a los respectivos subcampeones de todas las competiciones federadas mientras marchaban por el césped, vitoreados por los aplausos de todos los asistentes.

«Agradeced a vuestros padres, porque son lo más importante que tenéis»

El comité arbitral también vivió un momento especial de reconocimiento, después de que la representación comitiva al completo recibiera la admiración de los presentes, a la vez que sostenían una pancarta reivindicativa contra todo tipo de violencia en los campos de fútbol, que es una de las iniciativas en las que más esfuerzos ha destinado la Federació en el último año.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, que estuvo presente junto a la concejala de deportes, Catiana Fuster, dedicó unas palabras de agradecimiento para todos las personas que han contribuido a que el fútbol base pitiuso siga con mejor salud que nunca: «Gracias a todos los padres por acompañar a vuestros hijos e hijas, y también a entrenadores y cuerpo técnico por formar parte del desarrollo futbolístico de los jóvenes», señaló.

Triguero también agradeció a Jordi Horrach, presidente de la FFIB, por «ser capaz de bajar la Federación al césped», así como desarrollar diversos campeonatos de las selecciones de Ibiza y Formentera durante este año. Por su parte, el presidente institucional también valoró positivamente la labor de los padres en el crecimiento deportivo, «haciendo un esfuerzo tremendo por pagar la cuota de un club», y a los niños: «Agradeced a vuestros padres, porque son lo más importante que tenéis, siempre os van a apoyar en todo lo que hagáis y nunca os van a envidiar».

El presidente hizo entrega de la última copa a los más pequeños del evento, los prebenjamines, para poner el broche a una fiesta que reunió a todo el fútbol base de las pitiusas en una tarde de reconocimiento, diversión, deportividad y familiaridad.