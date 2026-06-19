La Peña Deportiva, a por un partido que vale un ascenso

Este sábado 20 de junio es el día marcado en rojo. El día en el que la Peña Deportiva tendrá en su mano la posibilidad de culminar una temporada llena de alegrías y alguna que otra situación difícil consiguiendo el objetivo que persigue desde el pasado verano: el ascenso a Segunda RFEF. El cuadro que dirige Ramiro González se juega la parte por el todo ante el Arenas de Armilla este sábado a las 20 horas en el Municipal de Santa Eulalia, en la vuelta de la final de la fase de ascenso a la cuarta categoría del fútbol español.

Los ibicencos llegan al duelo con todo por decidir tras el 1-1 de la ida en tierras granadinas y con el beneficio de la localía en el que será el partido más importante de la temporada. El cuadro santaeulaliense busca cerrar la temporada de la mejor forma posible y junto a una afición con la que aún no ha perdido en todos los encuentros que ha disputado como local en las eliminatorias de ascenso.

De hecho, el duelo que tuvo lugar hace una semana no fue sino otra prueba más de que los de la Villa del Río están más que preparados para ascender de categoría. Pese al gol inicial de Cabello en el bando granadino, los de Ramiro González lograron sobreponerse y, lejos de amilanarse por el resultado en contra, igualaron el choque antes del descanso con un penalti ejecutado a la perfección por Montori.

El Municipal de Santa Eulalia dictará sentencia y, con ello, será partícipe de la suerte o desgracia de un equipo que continúa en línea ascendente y al que solo le queda 'el jefe final'. La suerte ya está echada y la Peña Deportiva sabe lo que tiene que hacer. El césped hará justicia.