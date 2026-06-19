Fútbol | Fase de ascenso a Segunda RFEF
La PE Sant Jordi, homenajeada por el Consell de Ibiza
Vicent Marí y Salvador Losa recibieron a una representación del club para felicitarle por el éxito logrado durante la temporada 2025-2026
El Consell de Ibiza ha homenajeado durante la mañana de este viernes a la PE Sant Jordi, después de que el conjunto verdinegro lograra el ansiado ascenso a Tercera RFEF el pasado domingo ante el Pòrtol FC. En el acto estuvieron presentes el presidente de la institución insular, Vicent Marí, el conseller de deportes, Salvador Losa, así como algunos de los jugadores que protagonizaron la hazaña, su técnico Rafa Payán y el presidente de la entidad jordiera, Alfonso Rojo.
Durante el acto, Marí felicitó a la entidad verdinegra por una gesta que calificó como «el premio a una temporada de trabajo, esfuerzo y compromiso». El presidente insular destacó también la importancia de los clubes deportivos de la isla como referentes para los más jóvenes y como embajadores de Ibiza en las diferentes competiciones deportivas.
En este sentido, Marí subrayó que ascensos como el logrado por la Penya Esportiva Sant Jordi «son una muestra de la buena labor que se realiza desde la base y del potencial del deporte ibicenco».
Por su parte, el presidente del club ibicenco, Alfonso Rojo, agradeció el reconocimiento del Consell y puso en valor la implicación de jugadores, cuerpo técnico, directivos y afición para hacer posible este ascenso. Rojo señaló que el éxito alcanzado es fruto del esfuerzo colectivo de muchas temporadas y expresó la voluntad del club de seguir creciendo y consolidarse en las categorías nacionales.
Como muestra de reconocimiento, el Consell hizo entrega de una placa conmemorativa a la PE Sant Jordi por el ascenso a Tercera División conseguido durante la temporada 2025-2026.
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