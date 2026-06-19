Tenis de mesa
El Consell de Ibiza recibe al Santjosep.net-Sant Jordi tras su ascenso a la Superdivisión Masculina
La institución reconoce el éxito histórico del equipo ibicenco de tenis de mesa, que competirá la próxima temporada en la máxima categoría estatal
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el conseller de deportes, Salvador Losa, y el director insular de Deportes, Javier Bonet, han recibido durante la mañana de este viernes a una representación del equipo de tenis de mesa Santjosep.net-Sant Jordi en reconocimiento a su ascenso a la Superdivisión Masculina, la máxima categoría estatal de este deporte.
El conjunto ibicenco logró este importante hito durante la temporada 2025-2026, culminando una campaña histórica que permitirá al club competir el próximo curso entre los mejores equipos del panorama nacional.
Durante la recepción institucional, Vicent Marí felicitó al club por el logro conseguido y destacó que «este ascenso es el resultado de muchos años de trabajo, esfuerzo y compromiso». Asimismo, el presidente puso en valor la labor que realizan los clubes deportivos de la isla para fomentar la práctica deportiva y llevar el nombre de Ibiza al más alto nivel competitivo.
En representación del equipo asistieron José Ramírez, entrenador del conjunto, e Iván Martín, capitán del Santjosep.net-Sant Jordi. La plantilla que ha logrado este histórico ascenso está formada por Iván Martín, Héctor Saavedra, Juan Carlos Pomares y Tomás Levandoski, bajo la dirección técnica de Ramírez. Con este reconocimiento, el Consell quiso respaldar públicamente el éxito de un club que ha situado al tenis de mesa pitiuso en la élite nacional.
- Teodora Coman, culturista de Formentera y campeona de España de bikini fitness: «Siempre he optado por el culturismo natural, pero respeto si alguien decide usar química»
- Heroica remontada de la PE Sant Jordi para ascender a Tercera RFEF
- La Peña Deportiva sale viva de Armilla y se jugará el ascenso en Santa Eulària
- Ibiza se vuelca con la Selección en el día de su debut en el Mundial
- Aitor Molina y Sofía Juan repiten triunfo en la décima edición de la Travesía Canal de Sant Antoni
- Estos son los trece deportistas de Ibiza reconocidos por Santa Eulària por sus éxitos deportivos nacionales e internacionales
- Julio César HM iguala el récord nacional absoluto del Hipòdrom de Sant Rafel
- La PE Sant Jordi, a por una remontada que valdría un ascenso