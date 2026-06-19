El Consell de Ibiza recibe al Santjosep.net-Sant Jordi tras su ascenso a la Superdivisión Masculina

El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, el conseller de deportes, Salvador Losa, y el director insular de Deportes, Javier Bonet, han recibido durante la mañana de este viernes a una representación del equipo de tenis de mesa Santjosep.net-Sant Jordi en reconocimiento a su ascenso a la Superdivisión Masculina, la máxima categoría estatal de este deporte.

El conjunto ibicenco logró este importante hito durante la temporada 2025-2026, culminando una campaña histórica que permitirá al club competir el próximo curso entre los mejores equipos del panorama nacional.

Iván Martin, capitán del Santjosep.net-Sant Jordi, recibe un galardón de manos de Vicent Marí. / Consell Insular de Ibiza

Durante la recepción institucional, Vicent Marí felicitó al club por el logro conseguido y destacó que «este ascenso es el resultado de muchos años de trabajo, esfuerzo y compromiso». Asimismo, el presidente puso en valor la labor que realizan los clubes deportivos de la isla para fomentar la práctica deportiva y llevar el nombre de Ibiza al más alto nivel competitivo.

En representación del equipo asistieron José Ramírez, entrenador del conjunto, e Iván Martín, capitán del Santjosep.net-Sant Jordi. La plantilla que ha logrado este histórico ascenso está formada por Iván Martín, Héctor Saavedra, Juan Carlos Pomares y Tomás Levandoski, bajo la dirección técnica de Ramírez. Con este reconocimiento, el Consell quiso respaldar públicamente el éxito de un club que ha situado al tenis de mesa pitiuso en la élite nacional.