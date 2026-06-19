El Class Bàsquet Sant Antoni, a la ‘caza’ de los nuevos abonados en Ibiza

El Club Bàsquet Sant Antoni inicia este viernes el periodo de captación de nuevos abonados para la temporada 26-27, en la que el equipo absoluto jugará en la Segunda FEB. Hasta el próximo 3 de julio, aquellas personas que tramiten el carnet de socio se beneficiarán de un precio especial. Del 4 de julio al 15 de septiembre, último día para la tramitación, el precio del abono sufrirá un incremento.

De momento, ya se ha cerrado el periodo de renovaciones de los abonados de la campaña pasada. Un 95% de las personas han vuelto a depositar la confianza en la entidad portmanyina, que con el carnet permite el acceso a los partidos de todas las competiciones oficiales: Copa de España, fase regular de la Liga y un hipotético playoff de ascenso a Primera FEB. En las últimas tres temporadas, el Class Sant Antoni se ha quedado a las puertas de dar el salto a la antesala de la ACB, disputando la finalísima frente al Morón, el Melilla y el Insolac Caja 87, respectivamente.

Los carnets júnior y sénior tendrán un coste de 101,50 euros

Los precios de los abonos para la campaña de la temporada 26-27 son los siguientes: el carnet júnior (0 a 13 años) se puede adquirir desde 101,50 euros; el adulto (de 14 a 64 años), desde 161,50 euros; y el sénior (de 65 a 99 años), también desde 101,50 euros.

En el CB Sant Antoni tienen muy claro que la afición es fundamental para ayudar al equipo a lograr los objetivos. En el recuerdo de todos está el partido de vuelta de la final frente al Insolac Cajasol 87, en el que el Pabellón Siroko Sa Pedrera acogió a unas 2.200 personas, siendo el mayor lleno registrado hasta la fecha en la renovada instalación.