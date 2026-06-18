Santa Eulària inicia las obras de su segundo campo de fútbol municipal

Santa Eulària ha iniciado las obras de construcción del segundo campo de fútbol municipal, una actuación destinada a ampliar las instalaciones deportivas existentes y dar respuesta a la creciente demanda de espacios para la práctica de este deporte en el municipio.

El plazo de ejecución de las obras se ha fijado en cinco meses, por lo que la nueva instalación podría entrar en funcionamiento en un corto espacio de tiempo. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Hermanos Parrot S.A. y cuentan con una inversión de 1.349.095,57 euros, IVA incluido. La actuación supone un nuevo paso en la mejora y ampliación de las infraestructuras deportivas municipales, con el objetivo de ofrecer más espacio para entrenamientos, competiciones y actividades vinculadas tanto al fútbol base como al fútbol federado.

La infraestuctura quedará cerrada mediante una valla perimetral

El nuevo terreno de juego tendrá unas dimensiones reglamentarias de 100 metros de largo por 64 metros de ancho, a las que se sumarán las correspondientes franjas de seguridad perimetrales, de 2,5 metros en los fondos y 1,5 metros en los laterales. Además, el proyecto contempla una banda pavimentada de protección y circulación de 2 metros en los lados longitudinales y de 3 metros en los transversales, lo que elevará las dimensiones totales de la instalación hasta los 111 metros de largo por 71 metros de ancho.

La infraestructura quedará cerrada mediante una valla perimetral compuesta por un primer tramo de bloques de hormigón revestidos de un metro de altura y una segunda parte formada por cerramiento metálico. Este cerramiento incorporará elementos de protección antiimpactos en su cara interior para reforzar la seguridad de los usuarios.

El proyecto también prevé la habilitación de dos accesos provisionales, uno destinado a vehículos y otro para peatones, que permanecerán operativos hasta que puedan conectarse con los accesos definitivos del complejo deportivo de Santa Eulària.