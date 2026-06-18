Fútbol | Tercera RFEF
La PE Sant Jordi renueva a Rafa Payán para su nueva aventura en Tercera RFEF
El técnico continuará al frente del equipo en una temporada que el club afronta con máxima ilusión tras el ascenso logrado el pasado fin de semana
La PE Sant Jordi y Rafa Payán seguirán caminando juntos la próxima temporada. El club confirmó la renovación del técnico y de su cuerpo técnico tras el acuerdo alcanzado este miércoles en las oficinas de la entidad, dando continuidad al proyecto deportivo en un curso especialmente ilusionante para el conjunto jordier.
La renovación llega en un momento clave para el club, que afrontará su vuelta a Tercera RFEF con la ambición de competir al máximo nivel y consolidar el trabajo realizado en las últimas campañas. Desde la entidad consideran que Payán es la persona idónea para liderar esta nueva etapa: «Nadie mejor que él para esta nueva e ilusionante temporada», destacan desde el club, que apuesta por la continuidad de un entrenador que conoce perfectamente la casa, el vestuario y las exigencias de la categoría.
Con esta decisión, la PE Sant Jordi empieza a sentar las bases de su nuevo proyecto deportivo, en el que llevar a cabo un buen papel en la quinta categoría del fútbol español será crucial para reafirmar la autoridad de los jordiers en el fútbol ibicenco.
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