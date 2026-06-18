Fútbol
Ibiza acogerá la gran Festa de Campions del fútbol pitiuso en Es Putxet
La FFIB reunirá a los equipos pitiusos campeones en una celebración que reconocerá el esfuerzo y los éxitos del fútbol base de las islas durante la temporada 2025-2026
Ibiza será el escenario de una de las grandes celebraciones del fútbol pitiuso. La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) celebrará este viernes la 'Festa de Campions de Fútbol de Eivissa y Formentera', un acto que convertirá el Es Putxet en el epicentro del fútbol pitiuso.
La cita, que abrirá sus puertas a las 19.15 horas y dará comienzo a las 20 horas, reunirá a centenares de futbolistas, técnicos, familiares y aficionados en una jornada marcada por la emoción, el espectáculo y el reconocimiento a los equipos campeones de la temporada.
Durante el acto se hará entrega de reconocimientos a los equipos campeones de las diferentes categorías de fútbol de ambas islas. La ceremonia estará diseñada para que los jóvenes futbolistas vivan una experiencia inolvidable y se sientan protagonistas de una auténtica fiesta del deporte.
«Disfrutar un reconocimiento a la altura de su esfuerzo»
El presidente de la FFIB, Jordi Horrach, ha subrayado la importancia de este tipo de celebraciones para dar visibilidad al esfuerzo realizado durante toda la temporada. «El fútbol base representa la esencia de nuestro deporte y es justo que quienes han trabajado durante toda una temporada para alcanzar sus objetivos puedan disfrutar de un reconocimiento a la altura de su esfuerzo», ha destacado.
Horrach también ha querido poner en valor el crecimiento del fútbol pitiuso y la implicación de las instituciones y clubes participantes: «Ibiza y Formentera están viviendo un crecimiento muy importante en el fútbol base y especialmente en el fútbol femenino, por lo que esta celebración también es un reconocimiento al excelente trabajo que se está realizando en las pitiusas», ha señalado.
Asimismo, el presidente federativo ha agradecido especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza y de su alcalde, Rafa Triguero, por la acogida, ayuda y predisposición en la coorganización de este evento. La FFIB invita a todos los aficionados a acompañar a los campeones en una tarde en Es Putxet que promete estar llena de emociones, música, espectáculo y muchos trofeos, poniendo el broche a una temporada histórica para el fútbol de Ibiza y Formentera.
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