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Jonás Souto, billarista de Ibiza, cierra su participación en Sevilla como campeón de España

El pitiuso se lleva el Campeonato de España de Bola 9 tras imponerse con solvencia a todos sus rivales y culminar su presencia en los Campeonatos de España con un balance de tres oros y una plata

Jonás Souto celebra su tercer medalla de oro en una semana en los Campeonatos de España de Sevilla.

Jonás Souto celebra su tercer medalla de oro en una semana en los Campeonatos de España de Sevilla. / RFEB

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Juan López

Ibiza

Jonás Souto ha cerrado los Campeonatos de España de la mejor forma posible. Después de alzarse con el oro en el torneo de selecciones autonómicas y en la modalidad de Bola 10, el billarista de la isla, además de conseguir una plata en la competición de Bola 8, se proclamó el pasado domingo campeón de España en su especialidad, la Bola 9, tras ofrecer una exhibición de talento que le reafirma una vez más en la élite billarística del país.

Souto comenzó su andadura con una aplastante victoria sobre Carlos Navas por 8-0 en primera ronda, lo que dejaría entrever el nivel incontestable que ofrecería a lo largo de todo el torneo. Lucas García sería la siguiente víctima, a quien el ibicenco le endosaría un 8-3 para avanzar a la siguiente ronda, donde vapulearía a Francisco José Díaz con un contundente 8-1.

El ibicenco se colgó tres oros en una semana

La ronda de dieciseisavos supuso otro trámite para el billarista del Club Ilusions Pool, que se impuso por 9-2 a Iñaki Rodríguez. En octavos de final aguardaba el brasileño Daniel Muñoz, que sería el rival más duro hasta ese momento, después de que el pitiuso se impusiera por 9-5. Ya durante el mediodía del domingo tocaba afrontar los cuartos de final frente a José Castillo, ante el que Souto colocaría un sólido 9-1.

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Una vez llegada la tarde dominical, 'The Island Boy' vencería 9-4 a Jaime Serrano para certificar su pase a la final, en la que estaba siendo una 'masterclass' de billar para los asistentes. Aunque Francisco Sánchez ofreció algo de resistencia, Jonás Souto se impuso con solvencia (9-5) para asegurarse el primer puesto y llevarse el tercer oro en una semana. Sin embargo, no hay tiempo para celebraciones, ya que el ibicenco afrontará en las próximas semanas el Pro Billiard Series de Austria, donde volverá a codearse con la élite mundial para seguir llevando el nombre de Ibiza a lo más alto.

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