El bádminton de Ibiza cierra la temporada regular con una lluvia de medallas en Palma

El bádminton ibicenco despidió la temporada regular 2025/2026 de la mejor manera posible con una sobresaliente actuación en Palma y un amplio botín de medallas que confirma el excelente momento que atraviesa este deporte en la isla. Los jugadores pitiusos participaron durante el pasado fin de semana en dos de las últimas grandes citas del calendario oficial balear: el Máster Territorial N6, reservado a las categorías Sub-15 y Sub-19, y el TOP TTR, con presencia de deportistas Sub-13, Sub-17, Absolutos y Sénior. La expedición ibicenca regresó de Mallorca con triunfos en prácticamente todos los frentes y con presencia en lo más alto del podio en todas las categorías de edad disputadas, cerrando así un curso escolar histórico para la raqueta pitiusa.

En las categorías de formación del TOP TTR, el dominio ibicenco fue especialmente destacado en Sub-13. Daniel Hormigo se proclamó campeón en el cuadro individual masculino tras imponerse en una final de marcado protagonismo insular, en la que Eduard Florín logró la medalla de plata y David Adrián completó el podio con el bronce. En el apartado femenino, Jimena Rodríguez también se subió a lo más alto del cajón, confirmando el gran nivel de la cantera ibicenca.

Carla Fernández fue uno de los nombres propios tras proclamarse campeona

El dominio pitiuso se extendió además a las modalidades de dobles. David Adrián y Eduard Florín se impusieron en el cuadro masculino Sub-13, mientras que Daniel Hormigo y Jimena Rodríguez-Carreño firmaron otro oro para la delegación ibicenca en el doble mixto. En Sub-17, Carla Fernández volvió a demostrar su excelente estado de forma al proclamarse campeona del cuadro individual femenino, reforzando su papel como una de las jugadoras más destacadas de la isla.

También hubo protagonismo ibicenco en el Máster Territorial N6. En categoría Sub-15, Inés Gil completó una actuación muy completa al conquistar la medalla de bronce en individual, el oro en dobles femenino junto a Paula Hormigo y un primer puesto en dobles mixtos formando pareja con Arnau Ballester, de la Comunidad Valenciana.

Las categorías Absoluta y Sénior también dejaron grandes resultados para la expedición pitiusa. Julien Gil se proclamó campeón en individual masculino tras completar un torneo impecable, mientras que Héctor Mallach logró una valiosa medalla de bronce. En el cuadro femenino, Mabel Moreno firmó una notable competición que le permitió colgarse también el bronce.

Las parejas Mallach-Moreno y Mallach-Gil, en lo más alto

En dobles absolutos, Ibiza volvió a situarse en lo más alto gracias a los triunfos de Héctor Mallach y Julien Gil en el cuadro masculino, y de la pareja formada por Héctor Mallach y Mabel Moreno en dobles mixtos. A estos resultados se sumó la plata conseguida por Carla Fernández en dobles femenino absoluto junto a María Díaz, de Andalucía. El bádminton veterano también tuvo presencia en el medallero con el bronce logrado por Florín Mihai en la modalidad de individual masculino Sénior IM-A1, completando así un fin de semana redondo para la delegación ibicenca.

Con estos resultados, el bádminton de Ibiza pone el broche de oro a una temporada regular repleta de éxitos y confirma el crecimiento de una disciplina que continúa consolidándose en la isla. La actividad oficial en pista dará ahora paso a los meses de verano, en los que la Delegación ya tiene previstos campus de tecnificación y actividades estivales para seguir trabajando con sus deportistas de cara al próximo curso.