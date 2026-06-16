El tiro con arco pitiuso exhibe su talento en la Liga Perfecta y en el Campeonato de España de Veteranos

El tiro con arco pitiuso volvió a dejar patente su excelente estado de salud durante un intenso fin de semana en el que los arqueros de Ibiza y Formentera brillaron tanto en la quinta jornada de la Liga Perfecta Aire Libre 2026 como en el Campeonato de España de Veteranos al Aire Libre, disputado en Madrid. La galería Víctor Juan acogió la quinta prueba de la Liga Perfecta, una competición marcada por la precisión y el alto nivel exhibido por los representantes de los clubes S’Arc d’Eivissa, Es Cubells y Formentera. La jornada estuvo protagonizada por una gran participación de jóvenes promesas y por varias actuaciones sobresalientes.

En categoría Recurvo Sub-13 femenina, Iris Cotaina Costa (Es Cubells) se llevó la victoria con 595 puntos, mientras que en Sub-15 femenina María Valente Ribas (Es Cubells) dominó con autoridad tras alcanzar los 647 puntos. Entre los chicos, Pau Altadill Cardona (S’Arc d’Eivissa) fue el mejor en Recurvo Sub-15 masculino con 644 puntos. También destacó la igualdad en Recurvo Sub-18 masculino, donde Es Cubells monopolizó el podio gracias al triunfo de Jason Antonio Ferrer Morera con 593 puntos, seguido muy de cerca por Gabriel Valente Ribas, con 590, y Mateu Ribas Costa, tercero con 554.

En la modalidad de arco compuesto sobresalieron Paula Hidalgo Marí (Es Cubells), vencedora en Sub-21 femenina con 654 puntos, y Cristina Planells Serra (Es Cubells), autora de la mejor puntuación absoluta de toda la competición con 657 puntos en Compuesto femenino. Asimismo, Héctor Ramiro Lasso Montiel (S’Arc d’Eivissa) se impuso en la categoría Arco Ibiza Mixto con 562 puntos, en una de las finales más igualadas de la jornada.

Además de la competición autonómica, los clubes pitiusos también estuvieron representados en el Campeonato de España de Veteranos al Aire Libre, celebrado en el Complejo Deportivo Cantarranas de Madrid y organizado por la Real Federación Española de Tiro con Arco. La actuación más destacada fue la de María Nieves Montero Rubio, del S’Arc d’Eivissa, que logró una puntuación de 555 puntos en la categoría Recurvo +50 femenina y firmó la séptima mejor marca de la ronda clasificatoria, confirmando su buen nivel en una de las categorías más exigentes del campeonato.

En Recurvo +50 masculino participaron Santiago Daza Morales, por parte de S’Arc d’Eivissa, y Josep Antoni Campillo Marí, del Club de Tir amb Arc Formentera, mientras que Gandolfo Spagnuolo representó al club formenterense en Compuesto +50 masculino, donde completó su participación con una puntuación de 516 puntos. Más allá de los resultados, el fin de semana volvió a poner de manifiesto el gran trabajo que realizan los clubes pitiusos y la excelente cantera con la que cuentan Ibiza y Formentera, capaces de competir con garantías tanto en pruebas autonómicas como en los campeonatos nacionales más exigentes.