Homenajes
Estos son los trece deportistas de Ibiza reconocidos por Santa Eulària por sus éxitos deportivos nacionales e internacionales
El Ayuntamiento, con estos premios, ha querido reconocer su "esfuerzo, constancia, capacidad de superación y dedicación"
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Ibiza
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha rendido homenaje a trece deportistas del municipio que han destacado durante la presente temporada por sus excelentes resultados en competiciones nacionales e internacionales. El concejal de Deportes, Toni Ramon, ha hecho entrega de placas conmemorativas a los deportistas en un acto celebrado en el Consistorio para "reconocer su esfuerzo, constancia, capacidad de superación y dedicación de todos ellos". Valores que les han "permitido alcanzar importantes logros y convertirse en referentes para los más jóvenes de Santa Eulària, pero también del resto de Ibiza".
Los deportistas reconocidos
- Julietta Castro Melguizo, medalla de plata en el Campeonato de España Prebenjamín Base de Gimnasia Rítmica
- Sebastián Ronald Chiquito Pauw, medalla de bronce en el Campeonato de España de Kickboxing en la modalidad Kick Light
- Anna Pelletey Marí y Fidel Griffiths Vicente, medallas de oro en el Campeonato de España de Kayak de Mar
- Felipe Aita Fontanela, medalla de bronce en el Campeonato de España de Kayak de Mar
- Izan Pascual Moreno, Jordi Colomar Torres, Candela Botran Cuenca y Marcelli Griffiths Vicente, medallas de plata en el Campeonato de España de Kayak de Mar
- Javier Gálvez González, medalla de oro en el Campeonato de Europa MTGP en la modalidad K1
- Thiara Vallmitjana, medalla de oro en el Campeonato de Europa de Tenis Dobles Femenino Sub-14
- Paula Ramón y Tim Vallmitjana, medallas de plata en el Campeonato de España de Tenis Playa Sub-14
- Teodora Coman, culturista de Formentera y campeona de España de bikini fitness: «Siempre he optado por el culturismo natural, pero respeto si alguien decide usar química»
- Heroica remontada de la PE Sant Jordi para ascender a Tercera RFEF
- La Peña Deportiva sale viva de Armilla y se jugará el ascenso en Santa Eulària
- El Arenas de Armilla, última trinchera de la Peña Deportiva para ganar la guerra
- Ibiza se vuelca con la Selección en el día de su debut en el Mundial
- Aitor Molina y Sofía Juan repiten triunfo en la décima edición de la Travesía Canal de Sant Antoni
- Julio César HM iguala el récord nacional absoluto del Hipòdrom de Sant Rafel
- La PE Sant Jordi, a por una remontada que valdría un ascenso