Estos son los trece deportistas de Ibiza reconocidos por Santa Eulària por sus éxitos deportivos nacionales e internacionales

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha rendido homenaje a trece deportistas del municipio que han destacado durante la presente temporada por sus excelentes resultados en competiciones nacionales e internacionales. El concejal de Deportes, Toni Ramon, ha hecho entrega de placas conmemorativas a los deportistas en un acto celebrado en el Consistorio para "reconocer su esfuerzo, constancia, capacidad de superación y dedicación de todos ellos". Valores que les han "permitido alcanzar importantes logros y convertirse en referentes para los más jóvenes de Santa Eulària, pero también del resto de Ibiza".

Los deportistas reconocidos