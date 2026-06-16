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Estos son los trece deportistas de Ibiza reconocidos por Santa Eulària por sus éxitos deportivos nacionales e internacionales

El Ayuntamiento, con estos premios, ha querido reconocer su "esfuerzo, constancia, capacidad de superación y dedicación"

Una imagen de los 13 premiados en el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Una imagen de los 13 premiados en el Ayuntamiento de Santa Eulària. / ASA

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Redacción Deportes

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha rendido homenaje a trece deportistas del municipio que han destacado durante la presente temporada por sus excelentes resultados en competiciones nacionales e internacionales. El concejal de Deportes, Toni Ramon, ha hecho entrega de placas conmemorativas a los deportistas en un acto celebrado en el Consistorio para "reconocer su esfuerzo, constancia, capacidad de superación y dedicación de todos ellos". Valores que les han "permitido alcanzar importantes logros y convertirse en referentes para los más jóvenes de Santa Eulària, pero también del resto de Ibiza".

Los deportistas reconocidos

  • Julietta Castro Melguizo, medalla de plata en el Campeonato de España Prebenjamín Base de Gimnasia Rítmica
  • Sebastián Ronald Chiquito Pauw, medalla de bronce en el Campeonato de España de Kickboxing en la modalidad Kick Light
  • Anna Pelletey Marí y Fidel Griffiths Vicente, medallas de oro en el Campeonato de España de Kayak de Mar
  • Felipe Aita Fontanela, medalla de bronce en el Campeonato de España de Kayak de Mar
  • Izan Pascual Moreno, Jordi Colomar Torres, Candela Botran Cuenca y Marcelli Griffiths Vicente, medallas de plata en el Campeonato de España de Kayak de Mar
  • Javier Gálvez González, medalla de oro en el Campeonato de Europa MTGP en la modalidad K1
  • Thiara Vallmitjana, medalla de oro en el Campeonato de Europa de Tenis Dobles Femenino Sub-14
  • Paula Ramón y Tim Vallmitjana, medallas de plata en el Campeonato de España de Tenis Playa Sub-14

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