Rui Costa, campeón del mundo de ciclismo en ruta, participará en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo continúa sumando grandes protagonistas para su próxima edición y confirma la participación de Rui Costa, uno de los ciclistas más destacados de las últimas décadas y una de las figuras más reconocidas del pelotón internacional. El portugués, campeón del mundo en ruta en 2013, cuenta con un brillante palmarés que incluye victorias de etapa en el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Tour de Suiza, prueba en la que logró imponerse en cuatro ocasiones. A lo largo de su trayectoria profesional, Rui Costa se ha consolidado como uno de los corredores más completos y respetados del ciclismo internacional.

Su presencia en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo permitirá a los participantes "compartir kilómetros y experiencias con un ciclista que ha competido al máximo nivel durante más de quince temporadas y que continúa siendo una referencia dentro del pelotón profesional". “Para mí será un enorme placer estar junto a todos los aficionados al ciclismo y compartir unos días con personas que aman este deporte tanto como yo. Además, será una experiencia muy especial porque será mi primera vez en Ibiza, una isla de la que siempre he oído hablar maravillas y que tengo muchas ganas de conocer", manifestó el portugués.

"Nunca había tenido la oportunidad de visitar la isla"

"A lo largo de mi carrera profesional nunca había tenido la oportunidad de visitar la isla. Con el calendario de competición siempre es complicado encontrar tiempo y, ahora, con la familia, tampoco resulta sencillo organizar este tipo de viajes. Por eso, cuando surgió la oportunidad de participar en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo, no lo dudé ni un momento. Quiero agradecer a la organización la invitación y la confianza. Estoy convencido de que será un fin de semana fantástico para todos: para quienes hacen posible el evento, para los participantes y, por supuesto, para todos los aficionados que compartirán carretera con nosotros. Espero disfrutar muchísimo de esta experiencia, descubrir una isla tan bonita y vivir el ciclismo de una forma diferente, más cercana y relajada. Nos vemos en octubre en Ibiza”, señala Rui Costa.

“Estamos muy orgulloso de poder contar con un corredor del prestigio de Rui Costa. Su trayectoria deportiva habla por sí sola y estamos convencidos de que será una experiencia inolvidable para todos los participantes que podrán rodar junto a un campeón del mundo”, señala Juanjo Planells, organizador de la cita. La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo se celebrará del 9 al 12 de octubre de 2026 y volverá a convertir la isla en "punto de encuentro" para aficionados llegados de diferentes países, combinando "deporte, turismo y la oportunidad de disfrutar de algunos de los paisajes más espectaculares del Mediterráneo".

La participación de Rui Costa refuerza el "carácter internacional" de una prueba que continúa "creciendo año tras año y que se ha consolidado como una de las citas cicloturistas de referencia del calendario nacional". Las inscripciones para la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo 2026 continúan abiertas a través de la página web oficial del evento.