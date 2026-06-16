La natación artística balear cierra en Ibiza el Campeonato de Baleares y el Campeonato Máster con una amplia participación

Ibiza fue el escenario, los días 13 y 14 de junio, del Campeonato de Baleares de Natación Artística 2026 y del Campeonato de Baleares Máster, celebrados en la piscina Es Raspallar. La competición reunió a clubes de diferentes islas y permitió ver el trabajo desarrollado durante toda la temporada por deportistas, técnicos y entidades de la natación artística balear.

El Campeonato de Baleares contó con participación en categorías prealevín, alevín, infantil, junior y absoluta, con rutinas de equipo, combinado, dúo, solo y rutina acrobática. La competición mostró el crecimiento de la modalidad desde las edades de formación hasta las rutinas de mayor exigencia técnica, en una disciplina que combina precisión, coordinación, fuerza, flexibilidad, expresión artística y capacidad competitiva.

Además, esta cita autonómica llega en un momento especialmente importante del calendario, pocas semanas antes de los Campeonatos de España. Por ello, el Campeonato de Baleares supone una "oportunidad fundamental para que los clubes puedan valorar el estado real de sus rutinas, ajustar la ejecución, reforzar la sincronización, corregir detalles técnicos y llegar a la cita nacional con una preparación más afinada".

En el Campeonato de Baleares, el Club Mallorca Sincro fue el club más destacado del medallero, con un total de 13 medallas: ocho oros, cuatro platas y un bronce. La entidad mallorquina firmó una actuación especialmente sólida en las categorías infantil y júnior, con victorias en diferentes modalidades. Entre las actuaciones destacadas estuvo la de la reciente subcampeona de Europa infantil Júlia Villalonga Lluch, del Club Mallorca Sincro, que participó como titular en el Dúo Libre Infantil junto a Marta Roux Salom, logrando la primera posición con una puntuación total de 255.1037 puntos. Júlia también formó parte del Combinado Infantil del Club Mallorca Sincro, que se impuso con 418.8337 puntos, confirmando una temporada de gran nivel competitivo y una progresión muy relevante dentro de la natación artística balear.

Lluvia de medallas

El C.N. Eivissa consiguió una amplia presencia en podios en el Campeonato Autonómico, con ocho medallas en total: cuatro platas y cuatro bronces. El C. Mediterranea completó también una competición muy sólida, con seis medallas: dos oros, tres platas y un bronce. Por su parte, el C.E. Sincro Inca sumó cinco medallas, con tres oros, una plata y un bronce, destacando especialmente en combinado prealevín y en rutinas absolutas.

El C.D. Sincro Ibiza también tuvo una presencia importante en el podio, con cinco medallas: un oro, una plata y tres bronces, confirmando su fortaleza en las categorías de base. El C.N. Calvià logró dos oros en categoría absoluta, mientras que el C.N. Artística Lloseta consiguió un oro en la rutina acrobática junior. En conjunto, el Campeonato de Baleares dejó un total de 40 medallas repartidas entre siete clubes. El Club Mallorca Sincro encabezó el medallero, seguido por el C.N. Eivissa, el C. Mediterranea, el C.E. Sincro Inca, el C.D. Sincro Ibiza, el C.N. Calvià y el C.N. Artística Lloseta.

La cita de Ibiza también incluyó el Campeonato de Baleares Máster de Natación Artística, una competición de especial relevancia para la modalidad. La categoría máster representa mucho más que una continuidad deportiva: es una muestra del compromiso de deportistas que siguen entrenando, compitiendo y aportando experiencia, identidad de club y cultura deportiva a la natación artística balear.

El Campeonato Máster refuerza la idea de que la natación artística puede acompañar a las deportistas más allá de las categorías de formación y alto rendimiento juvenil. Su presencia en el calendario autonómico permite ampliar la base de participación, mantener el vínculo competitivo de antiguas nadadoras, generar referentes para las generaciones más jóvenes y demostrar que la exigencia técnica, la expresión artística y el trabajo en equipo siguen teniendo un espacio propio en la edad adulta.

En categoría máster, el Club Mallorca Sincro volvió a ser el club con mayor número de medallas, con seis podios: cuatro oros y dos platas. El C. Mediterranea consiguió cuatro medallas, con dos oros y dos platas. El C.N. Eivissa sumó dos medallas, con un oro y una plata, mientras que el C.D. Sincro Ibiza logró cinco medallas, con una plata y cuatro bronces. El Campeonato Máster dejó un total de 17 medallas contabilizadas, con una destacada presencia del Club Mallorca Sincro, el C. Mediterranea, el C.N. Eivissa y el C.D. Sincro Ibiza en las diferentes modalidades de solo, dúo, equipo y combinado.

Sumando ambas competiciones, el Club Mallorca Sincro cerró la cita de Eivissa como el club con mayor número de medallas, con 19 podios en total: 12 oros, seis platas y un bronce. El C.N. Eivissa alcanzó las diez medallas, con un oro, cinco platas y cuatro bronces. El C. Mediterranea también sumó diez medallas, con cuatro oros, cinco platas y un bronce. El C.D. Sincro Ibiza llegó igualmente a diez medallas, con un oro, dos platas y siete bronces. El C.E. Sincro Inca cerró la doble cita con cinco medallas, repartidas en tres oros, una plata y un bronce. El C.N. Calvià sumó dos oros y el C.N. Artística Lloseta consiguió un oro. En total, entre el Campeonato de Baleares y el Campeonato Máster se contabilizaron 57 medallas.

La competición volvió a demostrar el buen momento de la natación artística balear, tanto por el nivel de las rutinas como por la amplitud de participación en categorías de base, absolutas y máster. La cita de Ibiza sirvió para cerrar una etapa importante de la temporada autonómica, preparar con mayor precisión los próximos Campeonatos de España y reforzar el crecimiento de una modalidad que sigue ganando calidad, presencia y proyección en las Islas Baleares. Desde la natación balear se quiere felicitar a todas las deportistas, técnicos, jueces, clubes y familias que hicieron posible esta competición. El Campeonato de Baleares y el Campeonato Máster han vuelto a mostrar el compromiso de los clubes con la formación, la competición, la continuidad deportiva y la promoción de la natación artística.