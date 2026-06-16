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Ibiza se vuelca con la Selección en el día de su debut en el Mundial

Decenas de seguidores españoles en la isla siguieron el partido inaugural del Mundial, confiando en la calidad del equipo nacional frente a su rival

Aficionados en Ibiza siguen el estreno de España en el Mundial

Aficionados en Ibiza siguen el estreno de España en el Mundial

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Aficionados en Ibiza siguen el estreno de España en el Mundial / Marcelo Sastre

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

Decenas de aficionados siguieron este lunes el debut de España en el Mundial desde varios establecimientos de Ibiza, en una tarde marcada por el ambiente festivo, las camisetas de la Roja y la ilusión por arrancar el torneo con una victoria que no llegó. Los seguidores vivieron el encuentro con intensidad, animando a España desde el primer minuto y confiando en que el combinado nacional pudiera imponer su calidad ante el combinado nacional caboverdiano.

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