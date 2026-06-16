Fútbol
Ibiza se vuelca con la Selección en el día de su debut en el Mundial
Decenas de seguidores españoles en la isla siguieron el partido inaugural del Mundial, confiando en la calidad del equipo nacional frente a su rival
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Decenas de aficionados siguieron este lunes el debut de España en el Mundial desde varios establecimientos de Ibiza, en una tarde marcada por el ambiente festivo, las camisetas de la Roja y la ilusión por arrancar el torneo con una victoria que no llegó. Los seguidores vivieron el encuentro con intensidad, animando a España desde el primer minuto y confiando en que el combinado nacional pudiera imponer su calidad ante el combinado nacional caboverdiano.
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