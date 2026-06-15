Los regatistas de Ibiza compiten entre los mejores de Baleares en la Copa Federación de ILCA 4

La vela pitiusa volvió a dejar buenas sensaciones este fin de semana en la Copa Federación de la clase ILCA 4, disputada en aguas de Can Pastilla (Mallorca) bajo la organización del Club Marítimo San Antonio de la Playa. Regatistas del Club Nàutic Sant Antoni y del Club Náutico Ibiza compitieron frente a algunos de los mejores especialistas baleares de la categoría en una cita que constó de nueve pruebas entre el viernes y el domingo.

La actuación más destacada llegó de la mano de Paula Pina (CNSA), que logró la segunda posición en categoría Sub-16 y finalizó quinta en la clasificación general. También brillaron sus compañeras María Torres, cuarta en Sub-18, y Candela Martín, quinta en Sub-16. Además, Sofía Marí Mayans concluyó en la 22ª posición de la general pese a competir con molestias físicas, mientras que Leo Gonzato fue 29º. Por su parte, Jaume Llorens participó en el Campeonato de Baleares de ILCA 7, celebrado de forma paralela, logrando una meritoria octava posición. Gracias a estos resultados, Paula Pina, María Torres y Candela Martín continúan en posiciones de clasificación para formar parte del equipo balear que acudirá a los campeonatos nacionales de 2027.

Por parte del Club Náutico Ibiza, la mejor clasificada fue Alejandra Lloyd, que terminó en la duodécima posición femenina, destacando especialmente en la sexta manga, donde firmó una brillante cuarta plaza parcial. En categoría masculina, Romeo Pomo finalizó en el puesto 24 de la general, siendo su mejor resultado una decimoquinta posición en la tercera prueba. También destacó la actuación de Carlota Mediero, que protagonizó una notable remontada después de perderse la primera jornada por una indisposición. La regatista ibicenca terminó en el puesto 17 y cerró el campeonato con un excelente tercer puesto en la última manga. La mala fortuna fue para Julen Silvera, que enfermó durante la competición y solo pudo completar la primera jornada, concluyendo en la 40ª posición.

Desde ambos clubes se valoró la actuación de sus regatistas, que tuvieron la oportunidad de medirse con algunos de los mejores especialistas autonómicos de la clase ILCA 4 y sumar una valiosa experiencia competitiva de cara a las próximas citas de la temporada.